В Эстонии машина влетела в стену дома: водителя пришлось вырезать
Днем в воскресенье в эстонском городе Вильянди автомобиль Audi 80 врезался в стену дома.
Как сообщает Rus.Postimees, Audi 80 вылетел на зеленую зону и врезался в стену дома на улице Пости, 42.
Автомобиль серьезно пострадал: переднюю часть машины смяло до лобового стекла. Первыми на место прибыли спасатели, которые начали вырезать из автомобиля застрявшего там мужчину.
Других людей в машине не было.
Затем приехали полиция и скорая.
Спасатели и полицейские успокаивали мужчину, чтобы он не двигался на носилках.
Очевидцы сказали полиции, что автомобиль ехал на большой скорости, но пока неизвестно, по какой причине машина врезалась в дом. На стене дома ощутимых повреждений нет.