В Эстонии машина влетела в стену дома: водителя пришлось вырезать

Как сообщает Rus.Postimees, Audi 80 вылетел на зеленую зону и врезался в стену дома на улице Пости, 42.

Автомобиль серьезно пострадал: переднюю часть машины смяло до лобового стекла. Первыми на место прибыли спасатели, которые начали вырезать из автомобиля застрявшего там мужчину.

Других людей в машине не было.

Затем приехали полиция и скорая.

Спасатели и полицейские успокаивали мужчину, чтобы он не двигался на носилках.