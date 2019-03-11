Пн, 11.03.2019
Ролан Быков приходил иногда на спектакли с температурой 39 и после спектакля выздоравливал. Такое вот свойство сцены. Если ты вовлечен, происходит выздоровление. Елена Санаева, актриса

В Эстонии машина влетела в стену дома: водителя пришлось вырезать
Фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Днем в воскресенье в эстонском городе Вильянди автомобиль Audi 80 врезался в стену дома.

Как сообщает Rus.Postimees, Audi 80 вылетел на зеленую зону и врезался в стену дома на улице Пости, 42.

Автомобиль серьезно пострадал: переднюю часть машины смяло до лобового стекла. Первыми на место прибыли спасатели, которые начали вырезать из автомобиля застрявшего там мужчину.

Других людей в машине не было. 

Затем приехали полиция и скорая. 

Спасатели и полицейские успокаивали мужчину, чтобы он не двигался на носилках.

Очевидцы сказали полиции, что автомобиль ехал на большой скорости, но пока неизвестно, по какой причине машина врезалась в дом. На стене дома ощутимых повреждений нет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ