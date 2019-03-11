Видео: Олимпийская чемпионка дала интервью, не сказав ни слова

Дело в том, что накануне Кубка мира Кузьмина заболела и потеряла голос. После победы она отказалась общаться с журналистами, но находчивый Губерниев нашёл подход к биатлонистке и задавал ей вопросы, на которые она могла отвечать ничего не говоря.