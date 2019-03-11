Пн, 11.03.2019
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Видео: Олимпийская чемпионка дала интервью, не сказав ни слова

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Анастасия Кузьмина

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая ранее выступала за Россию, завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. После победы спортсменка дала интервью телеведущему Дмитрию Губерниеву, в котором не произнесла ни слова.

Дело в том, что накануне Кубка мира Кузьмина заболела и потеряла голос. После победы она отказалась общаться с журналистами, но находчивый Губерниев нашёл подход к биатлонистке и задавал ей вопросы, на которые она могла отвечать ничего не говоря.

Анастасия Кузьмина является трёхкратной олимпийской чемпионкой (2010, 2014, 2018). Победа в спринте в Эстерсунде стала для неё первой на чемпионатах мира.

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