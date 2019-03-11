Видео: Олимпийская чемпионка дала интервью, не сказав ни слова

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая ранее выступала за Россию, завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. После победы спортсменка дала интервью телеведущему Дмитрию Губерниеву, в котором не произнесла ни слова.
Дело в том, что накануне Кубка мира Кузьмина заболела и потеряла голос. После победы она отказалась общаться с журналистами, но находчивый Губерниев нашёл подход к биатлонистке и задавал ей вопросы, на которые она могла отвечать ничего не говоря.
Невероятно милое интервью с Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова 😉— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2019
А здесь полный выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»:https://t.co/xjX37AzY5N pic.twitter.com/RhPggOGtc4
Анастасия Кузьмина является трёхкратной олимпийской чемпионкой (2010, 2014, 2018). Победа в спринте в Эстерсунде стала для неё первой на чемпионатах мира.