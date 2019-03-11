Закончено строительство 93-километрового забора на границе с Россией

В 2015 году было заключено соглашение "О строительства объектов инфраструктуры пограничной полосы вдоль латвийско-российской государственной границы". Проект охватывает все 283,6 км границы, разрабатывался с учетом специфики работы Государственной пограничной охраны (ГПО) и на основе оценки нарушений, сообщила представитель ГПО Кристина Петерсоне.

Проект предусматривает создание деревянных дорожек, патрульных троп, контрольно-следовой полосы и возведение ограды. Забор высотой 2,7 метра с колючей проволокой устанавливается на определенных участках границы на основе анализа возможных правонарушений.

Общие затраты по проекту составляют почти 21,2 млн евро.

До 31 декабря прошлого года была построена 207-километровая приграничная полоса и первоначально запланированный 93-километровый забор. Полностью оборудование пограничной полосы планируется завершить к 2020 году.

Кроме того, по результатам уменьшения количества нарушений на участках, где построен забор, ГПО пришла к выводу, что необходимо дополнительно построить ограду протяженностью 100 км. На эти цели дополнительно требуется 5,6 млн евро, но правительство пока денег на строительство ограды не выделило.

Также ГПО напоминает, что в прошлом году было заключено соглашение об обустройстве пограничной полосы вдоль латвийско-белорусской границы. Здесь также планируется создать контрольно-следовую полосу, патрульные тропы и поставить забор, кроме берегов Даугавы и озер. В целом необходимо построить 173 километра приграничной полосы, в том числе забор на участке протяженностью 135 км.

Строительные работы планируется выполнить за четыре года, их стоимость составит 27,65 млн евро.