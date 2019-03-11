Из Экспортного порта в Риге вывезли последний уголь

Сейчас в Экспортном порту ведется уборка территории. Оба работавших здесь стивидора - "Strek" и "Riga Coal terminal" - выполнили соглашение с портом, которое предусматривало, что самое позднее 11 марта они полностью освободят территорию Экспортного порта от угля.

В дальнейшем все грузы угля, которые будут доставляться в Рижский порт, будут переваливаться на новом терминале острова Криеву вдалеке от центра столицы.

Как сообщалось, строительные работы второй очереди терминала острова Криеву полностью завершились, объект, как и планировалось, сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. В настоящее время стивидоры продолжают регулировку на терминале специализированного оборудования для обработки и погрузки угля.

Проект переноса перевалки угля на остров Криеву, чтобы освободить от этих операций центр Риги, был начат в 2012 году. К концу 2015 года была построена основная инфраструктура терминала с четырьмя глубоководными причалами (до 15,5 м) общей протяженностью 1180 метров, необходимые подъездные пути и инженерно-техническая инфраструктура. В конце декабря прошлого года была завершена вторая очередь.