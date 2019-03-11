Фанат напал на игрока и отправил его в нокдаун прямо на поле
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш был атакован фанатом прямо на поле во время матча против "Бирмингема".
Инцидент произошёл на 10-й минуте встречи, когда на поле выбежал фанат и со спины атаковал Грилиша. Ничего не подозревающий футболист от удара кулаком упал на газон. Хулиган был сразу же задержан.
Birmingham - Aston Villa 10.03.2019. pic.twitter.com/pEaCLhq943— When Sunday Comes (@WSCsupporters) March 10, 2019
Интересно, что 23-летний футболист на 67-й минуте забил единственный гол в матче и принёс свой команде победу в одном из самых принципиальных противостояний в английском футболе.
После игры Грилиш, который впервые вывел "Астон Виллу" на поле в качестве капитана команды, заявил, что это был "лучший день в его жизни".
"Я вышел на такой матч в качестве капитана команды и забил победный мяч! Это просто мечта! Что касается нападения болельщика, то таким вещам нет места в футболе", - приводит слова Грилиша The Daily Star.
Джек Грилиш является воспитанником футбольного клуба "Астон Вилла" и бывшим игроком молодёжной сборной Англии.