Фанат напал на игрока и отправил его в нокдаун прямо на поле

Инцидент произошёл на 10-й минуте встречи, когда на поле выбежал фанат и со спины атаковал Грилиша. Ничего не подозревающий футболист от удара кулаком упал на газон. Хулиган был сразу же задержан.

Birmingham - Aston Villa 10.03.2019. pic.twitter.com/pEaCLhq943 — When Sunday Comes (@WSCsupporters) March 10, 2019

Интересно, что 23-летний футболист на 67-й минуте забил единственный гол в матче и принёс свой команде победу в одном из самых принципиальных противостояний в английском футболе.

После игры Грилиш, который впервые вывел "Астон Виллу" на поле в качестве капитана команды, заявил, что это был "лучший день в его жизни".

"Я вышел на такой матч в качестве капитана команды и забил победный мяч! Это просто мечта! Что касается нападения болельщика, то таким вещам нет места в футболе", - приводит слова Грилиша The Daily Star.