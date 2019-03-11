Пн, 11.03.2019
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Фанат напал на игрока и отправил его в нокдаун прямо на поле
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Джек Грилиш

ФОТО: CARL RECINE/Action Images via Reuters/Scanpix

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш был атакован фанатом прямо на поле во время матча против "Бирмингема".

Инцидент произошёл на 10-й минуте встречи, когда на поле выбежал фанат и со спины атаковал Грилиша. Ничего не подозревающий футболист от удара кулаком упал на газон. Хулиган был сразу же задержан.

Интересно, что 23-летний футболист на 67-й минуте забил единственный гол в матче и принёс свой команде победу в одном из самых принципиальных противостояний в английском футболе.

После игры Грилиш, который впервые вывел "Астон Виллу" на поле в качестве капитана команды, заявил, что это был "лучший день в его жизни".

"Я вышел на такой матч в качестве капитана команды и забил победный мяч! Это просто мечта! Что касается нападения болельщика, то таким вещам нет места в футболе", - приводит слова Грилиша The Daily Star.

Джек Грилиш является воспитанником футбольного клуба "Астон Вилла" и бывшим игроком молодёжной сборной Англии.

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