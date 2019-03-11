Пн, 11.03.2019
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Новые жалобы от пользователей iPhone: Apple меняет "лагающие" телефоны на такие же

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Apple iPhone Xs

ФОТО: Publicitātes foto

Пользователи Apple снова обрушились с критикой на производителя. На этот раз владельцев  iPhone XS и XS Max возмутило то, что новые устройства, выданные взамен "глючащих", тоже "лагают", сообщает Homtom.

Дело в том, что у этих моделей возникли проблемы с анимацией. После 10 секунд "бездействия" в активном состоянии анимация начинает подтормаживать, в том числе и во время прокручивании рабочего стола.

Впервые "глюки" были замечены еще в ноябре прошлого года. 

Apple проблемы не отрицает, часть владельцев даже сумела обменять смартфоны на новые. Однако оказалось, что и новые iPhone имеют ту же проблему.

Некоторые пользователи сумели поменять гаджет дважды, но проблема не исчезла.

Apple обещает устранить проблему с программным обеспечением.

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