Новые жалобы от пользователей iPhone: Apple меняет "лагающие" телефоны на такие же

Пользователи Apple снова обрушились с критикой на производителя. На этот раз владельцев iPhone XS и XS Max возмутило то, что новые устройства, выданные взамен "глючащих", тоже "лагают", сообщает Homtom.
Дело в том, что у этих моделей возникли проблемы с анимацией. После 10 секунд "бездействия" в активном состоянии анимация начинает подтормаживать, в том числе и во время прокручивании рабочего стола.
Впервые "глюки" были замечены еще в ноябре прошлого года.
Apple проблемы не отрицает, часть владельцев даже сумела обменять смартфоны на новые. Однако оказалось, что и новые iPhone имеют ту же проблему.
Некоторые пользователи сумели поменять гаджет дважды, но проблема не исчезла.
Apple обещает устранить проблему с программным обеспечением.