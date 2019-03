Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира. Ковалёв бросил ему вызов

🇷🇺Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксёрскому миру🥊 Я готов! А что насчёт тебя? _________________________________ 🇺🇸My congratulations to Dmitry Bivol on victory over Joe Smith Jr. Let’s make the fight. I’m ready! What about you? #KovalevBivol #unification #undisputed

