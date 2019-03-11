Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира. Ковалёв бросил ему вызов

28-летний Бивол в 12-раундовом поединке победил американца Джо Смита-младшего. Бой проходил в американской Вероне (штат Нью-Джерси).

Россиянин контролировал бой, но соперник оказался достаточно стойки и постоянно искал свой шанс в атаке. В конце 10-го раунда Бивол пропустил мощный удар, который заставил российского боксёра действовать более внимательно.

В итоге Дмитрий Бивол решением судей одержал уверенную победу: 118:110, 119:109, 119:109.

Видео: Лучшие моменты боя Дмитрия Бивола и Джо Смита

Таким образом, россиянин в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Этим титулом он владеет с ноября 2017 года. За время своей профессиональной карьеры Бивол одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения.

На сегодняшний день трое россиян являются чемпионами мира - Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев (IBF, вес до 79,38 кг) и Сергей Ковалев (WBO, 79,38 кг).

Кстати, после победы Бивола именно Ковалёв в своём Instagram бросил вызов своему соотечественнику.

"Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру? Я готов! А что насчет тебя?" - написал Ковалёв.