Пн, 11.03.2019
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Звезда НХЛ Артемий Панарин: Куда катится Россия?

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Артемий Панарин

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

​Нападающий клуба НХЛ "Коламбус" и сборной России по хоккею Артемий Панарин высказался о прошедшем в Москве митинге за свободу российского интернета.

Напомним, что в середине февраля Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик - как внутренний, так и внешний.

"Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?" - написал Панарин в своем Instagram, разместив фото с митинга.

В воскресенье, 10 марта, в центре Москвы состоялся митинг в поддержку свободного интернета, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. По данным МВД РФ митинг посетило не более 6500 человек.

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