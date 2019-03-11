Звезда НХЛ Артемий Панарин: Куда катится Россия?

Напомним, что в середине февраля Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик - как внутренний, так и внешний.

"Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?" - написал Панарин в своем Instagram, разместив фото с митинга.

В воскресенье, 10 марта, в центре Москвы состоялся митинг в поддержку свободного интернета, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. По данным МВД РФ митинг посетило не более 6500 человек.