Тодоренко восхитила фигурой в купальнике через три месяца после родов

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике, который восхитил подписчиков звезды.
Звезда программы "Орел и Решка" показала, что она находится в прекрасной форме, хотя всего три месяца назад подарила своему супругу Владу Топалову сына.
Регина опубликовала кадр со съемок, где предстала бегущей по пляжу в черном купальнике и с впечатлсяющим декольте.
"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(под зонтиком)", - написала она.
Ведущая призналась, что ей было трудно согласиться сниматься, сразу после родов.
"А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках @calzedonia после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса...", - пояснила Тодоренко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#ПобежалиНаРаботу Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!😉 А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках @calzedonia после родов , видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса 😃. Если интересно, могу написать , чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?) #регинапутешественница #регинатодоренко #calzedonia Mua&hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha