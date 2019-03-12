Вт, 12.03.2019
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Тодоренко восхитила фигурой в купальнике через три месяца после родов

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Регина Тодоренко

ФОТО: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике, который восхитил подписчиков звезды. 

Звезда программы "Орел и Решка" показала, что она находится в прекрасной форме, хотя всего три месяца назад подарила своему супругу Владу Топалову сына. 

Регина опубликовала кадр со съемок, где предстала бегущей по пляжу в черном купальнике и с впечатлсяющим декольте. 

"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(под зонтиком)", - написала она. 

Ведущая призналась, что ей было трудно согласиться сниматься, сразу после родов. 

"А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках @calzedonia после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса...", - пояснила Тодоренко.

Ранее у певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко родился первенец.

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#ПобежалиНаРаботу Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!😉 А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках @calzedonia после родов , видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса 😃. Если интересно, могу написать , чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?) #регинапутешественница #регинатодоренко #calzedonia Mua&hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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