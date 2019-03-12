Тодоренко восхитила фигурой в купальнике через три месяца после родов

Звезда программы "Орел и Решка" показала, что она находится в прекрасной форме, хотя всего три месяца назад подарила своему супругу Владу Топалову сына.

Регина опубликовала кадр со съемок, где предстала бегущей по пляжу в черном купальнике и с впечатлсяющим декольте.

"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(под зонтиком)", - написала она.

Ведущая призналась, что ей было трудно согласиться сниматься, сразу после родов.

"А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках @calzedonia после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса...", - пояснила Тодоренко.