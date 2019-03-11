Вот это поворот! Зинедин Зидан вернулся в "Реал"

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о возвращении французского тренера Зинедина Зидана, который заменил на этом посту Сантьяго Солари.
В последние дни фамилия Зидана связывалась с другим футбольным клубом, а именно с туринским "Ювентусом", но 46-летний француз решил вернуться в Мадрид и подписал контракт с "королевским" клубом до 30 июня 2022 года.
Зидан занимал должность тренера "Реала" с января 2016 года по май 2018 года. За это время француз привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также к трём подряд победам в Лиге чемпионов. Ранее такое не удавалось никому.
На посту главного тренера Зидан сменил аргентинца Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку. Таким образом, Зидан стал третьим тренером мадридской команды в этом сезоне (в октябре 2018 года был уволен Юлен Лопетеги).
Напомним, что на прошлой неделе "Реал" неожиданно покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч амстердамскому "Аяксу". Кроме того, мадридский клуб выбыл из Кубка Короля. В данный момент "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании и это единственный турнир, в котором они могут побороться за награды в этом сезоне.