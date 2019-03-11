Вот это поворот! Зинедин Зидан вернулся в "Реал"

В последние дни фамилия Зидана связывалась с другим футбольным клубом, а именно с туринским "Ювентусом", но 46-летний француз решил вернуться в Мадрид и подписал контракт с "королевским" клубом до 30 июня 2022 года.

Зидан занимал должность тренера "Реала" с января 2016 года по май 2018 года. За это время француз привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также к трём подряд победам в Лиге чемпионов. Ранее такое не удавалось никому.

На посту главного тренера Зидан сменил аргентинца Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку. Таким образом, Зидан стал третьим тренером мадридской команды в этом сезоне (в октябре 2018 года был уволен Юлен Лопетеги).