Вт, 12.03.2019
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Меган с огромным животом на 11-сантиметровых каблуках бросила вызов Кейт
Беременная VS многодетная мама

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Герцогиня Сассекская, находящаяся уже почти на девятом месяце беременности, прибыла на встречу с жителями Лондона в День Содружества наций в туфлях Aquazzura на каблуке высотой 11 см и изумрудном пальто с роскошной вышивкой от канадского бренда Erdem, под которое она надела платье в тон.

Хотела ли Меган тем самым посоперничать с Кейт Миддлтон, часто отдающей предпочтение зеленой цветовой гамме, и в особенности - изумрудным тонам, не беремся утверждать. Однако отметим, что ей тоже невероятно к лицу этот цвет.

Отличным дополнением к великолепному модному ансамблю будущей мамочки стали миниатюрным черный клатч от Givenchy, актуальная прическа в виде небрежного пучка с выпавшей прядью и, конечно, ее неизменная обворожительная улыбка!

Смотрите фото!

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

 Фотогалерея: Кейт Миддлтон в темно-изумрудном пальто

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