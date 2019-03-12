Наряд дня: Меган с огромным животом на каблуках 11 см и в любимом цвете Кейт

Герцогиня Сассекская, находящаяся уже почти на девятом месяце беременности, прибыла на встречу с жителями Лондона в День Содружества наций в туфлях Aquazzura на каблуке высотой 11 см и изумрудном пальто с роскошной вышивкой от канадского бренда Erdem, под которое она надела платье в тон.