Наряд дня: Меган с огромным животом на каблуках 11 см и в любимом цвете Кейт
Герцогиня Сассекская, находящаяся уже почти на девятом месяце беременности, прибыла на встречу с жителями Лондона в День Содружества наций в туфлях Aquazzura на каблуке высотой 11 см и изумрудном пальто с роскошной вышивкой от канадского бренда Erdem, под которое она надела платье в тон.
Хотела ли Меган тем самым посоперничать с Кейт Миддлтон, часто отдающей предпочтение зеленой цветовой гамме, и в особенности - изумрудным тонам, не беремся утверждать. Однако отметим, что ей тоже невероятно к лицу этот цвет.
Отличным дополнением к великолепному модному ансамблю будущей мамочки стали миниатюрным черный клатч от Givenchy, актуальная прическа в виде небрежного пучка с выпавшей прядью и, конечно, ее неизменная обворожительная улыбка!
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