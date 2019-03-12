Вт, 12.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme
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  • Наряд дня: Меган с огромным животом на каблуках 11 см и в любимом цвете Кейт

Наряд дня: Меган с огромным животом на каблуках 11 см и в любимом цвете Кейт
Беременная VS многодетная мама

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Герцогиня Сассекская, находящаяся уже почти на девятом месяце беременности, прибыла на встречу с жителями Лондона в День Содружества наций в туфлях Aquazzura на каблуке высотой 11 см и изумрудном пальто с роскошной вышивкой от канадского бренда Erdem, под которое она надела платье в тон.

Хотела ли Меган тем самым посоперничать с Кейт Миддлтон, часто отдающей предпочтение зеленой цветовой гамме, и в особенности - изумрудным тонам, не беремся утверждать. Однако отметим, что ей тоже невероятно к лицу этот цвет.

Отличным дополнением к великолепному модному ансамблю будущей мамочки стали миниатюрным черный клатч от Givenchy, актуальная прическа в виде небрежного пучка с выпавшей прядью и, конечно, ее неизменная обворожительная улыбка!

Смотрите фото!

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

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