Вт, 12.03.2019
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  • Правительство рассмотрит вопрос о расширении полномочий СГД в борьбе с мошенничеством по уплате НДС

Правительство рассмотрит вопрос о расширении полномочий СГД в борьбе с мошенничеством по уплате НДС

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Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Кабинет министров сегодня рассмотрит подготовленные Минфином изменения в законе о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые предусматривают новые инструменты борьбы с мошенничеством по уплате этого налога.

Как указали в Минфине, мошенничество с НДС причиняет значительный ущерб государственному бюджету. Несмотря на то, что налоговый разрыв по НДС сокращается, недобросовестные налогоплательщики находят все новые и новые способы обмана государства, поэтому постоянно необходимы новые инструменты борьбы с ними.

Минфин в сотрудничестве со Службой государственных доходов (СГД) подготовил изменения, которые наделяют налоговую службу более широкими полномочиями в этой сфере, в том числе правом исключать плательщиков налога из регистра НДС.

В дальнейшем у СГД будет такое право, если зарегистрированный плательщик НДС в течение как минимум шести календарных месяцев в декларации НДС не указывал ни одной сделки, если плательщик НДС, не начав хозяйственную деятельность, осуществляет замену всех должностных лиц, а также в случаях, когда зарегистрированный плательщик НДС заменяет всех должностных лиц на лиц, которые не являются гражданами или постоянными жителями Латвии.

Чтобы мотивировать плательщиков НДС выполнять установленные обязанности и сотрудничать с СГД, предоставляя информацию, предлагается применять штраф в размере 21% в случаях, когда они не предоставляют СГД информацию по сделкам.

Одновременно, чтобы уменьшить использование в мошеннических целях особого режима НДС, планируется ввести более строгие условия на получение разрешения для применения такого режима при импортных сделках.

По расчетам Минфина, в результате изменений ежегодно бюджет будет пополняться НДС на сумму до 2 млн евро.

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