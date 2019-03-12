Гололед и снег местами затрудняют дорожное движение в регионах Латвии

Сегодня утром гололед местами затрудняет движение по главным и региональным автодорогам во всех регионах Латвии, сообщают представители Latvijas valsts ceļi.
Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий дорожного движения на дорогах задействованы 170 единиц техники.
Скользкие участки дорог обрабатываются антиобледенительными материалами. В этих работах задействованы 170 единиц техники зимней службы предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, кроме Екабпилса и Прейли.
Напоминаем о возможности образования на дорогах так называемого черного льда при изменчивых погодных условиях. Автоводителям нужно быть особенно осторожными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и соблюдать дистанцию.