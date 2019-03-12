Гололед и снег местами затрудняют дорожное движение в регионах Латвии

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий дорожного движения на дорогах задействованы 170 единиц техники.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, кроме Екабпилса и Прейли.

Напоминаем о возможности образования на дорогах так называемого черного льда при изменчивых погодных условиях. Автоводителям нужно быть особенно осторожными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и соблюдать дистанцию.