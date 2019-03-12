Впервые за девять лет деятельность Ушакова положительно оценивают менее 50% жителей

Впервые за девять лет его деятельность положительно оценивают менее 50% жителей Латвии, хотя среди политиков это по-прежнему второй лучший показатель.

Согласно результатам проведенного в конце февраля по заказу газеты "Неаткарига" опроса, работу Ушакова положительно оценили 48,2% респондентов, и это самая низкая оценка его деятельности с 2010 года (52%). Самый высокий рейтинг у Ушакова был в 2011 году, когда его поддерживало 63% населения.