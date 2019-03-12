Возможны изменения автоперевозок: На такси из аэропорта - не переплачивая
Проблемы с такси в Латвии назревали уже давно. Правительство 12 марта планирует рассмотреть подготовленные Минсообщения изменения в законе об автоперевозках, которые призваны навести порядок в этой сфере.
Министр сообщения Талис Линкайтс нынешнюю ситуацию с такси в аэропорту сравнил с бандитским бизнесом 90-х годов и выразил надежду, что поправки к закону будут приняты уже до 1 мая.
Предлагаемые Минсообщения поправки предусматривают более строгие условия для оказание услуг такси на объектах транспортной инфраструктуры международного значения - в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных станциях и в портах, где правила работы такси будут устанавливать самоуправления.
В свою очередь в городах республиканского значения и регионах планирования таксистам нужно будет получать специальные лицензионные карточки для работы на территории самоуправлений.