Вт, 12.03.2019
Это совсем новая модель самолета, которая дважды за год потерпела аварию. В индустрии авиации это тревожный звоночек, так как такие вещи так просто не происходят. Мэри Шиаво, эксперт отрасли

Возможны изменения автоперевозок: На такси из аэропорта - не переплачивая
И без стресса...

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Проблемы с такси в Латвии назревали уже давно. Правительство 12 марта планирует рассмотреть подготовленные Минсообщения изменения в законе об автоперевозках, которые призваны навести порядок в этой сфере.

Министр сообщения Талис Линкайтс нынешнюю ситуацию с такси в аэропорту сравнил с бандитским бизнесом 90-х годов и выразил надежду, что поправки к закону будут приняты уже до 1 мая.

Предлагаемые Минсообщения поправки предусматривают более строгие условия для оказание услуг такси на объектах транспортной инфраструктуры международного значения - в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных станциях и в портах, где правила работы такси будут устанавливать самоуправления.

В свою очередь в городах республиканского значения и регионах планирования таксистам нужно будет получать специальные лицензионные карточки для работы на территории самоуправлений.

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