Афера с укреплением границы с Россией: приборы собирали из деталей из Depo
После аннексии Крыма из государственного бюджета было выделено несколько десятков миллионов евро на укрепление восточной границы, однако при ее оснащении различными приборами были допущены серьёзные нарушения закона, сообщает TV3.
Бюро внутренней безопасности возбудило несколько уголовных дел за незаконные действия должностных лиц пограничной охраны в публичных закупках, связанных с приобретением приборов видеонаблюдения и датчиков слежения для восточной границы.
В прошлом году были задержаны два должностных лица пограничной охраны и несколько предпринимателей, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, нечестной конкуренции и взяточничестве.
Как признаёт руководитель бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс, суммы закупок оцениваются в несколько десятков миллионов евро и ущерб, нанесённый государству, хотя ещё и уточняется, составляет не менее 100 000 евро.
Нарушения связаны с закупками, которые были сделаны в период с 2016 по 2018 года. К должностным лицам главного управления пограничной охраны - руководителям правления и отделения, применены меры пресечения, не связанные с тюремным заключением и исключающие выполнение обязанностей, связанных с организацией закупок.
Основное направление расследования связано с миллионными закупками, выигранными объединениями предприятий из известных компаний сферы информационных и защитных технологий: BELAM-RĪGA, DATI Group и BST.
"Первоначально расследование показало, что часть оборудования является поддельной или изготовлена самостоятельно путем компиляции различных деталей из разных устройств, искусственно завышая цену этих устройств в сотни раз", - рассказал Мурниекс.
Депутаты ответственной комиссии Сейма не скрывают своего возмущения по поводу происходящего в пограничной службе.
Председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс рассказал, что некачественные датчики изготовлены самостоятельно и некоторые из деталей были приобретены в магазине Depo.
Депутат Эдвин Шноре говорит:"Здесь идёт речь об оборудовании, которое установлено на границах государства и не работают. Скандальная ситуация".
На основании полученной информации Государственная пограничная служба была расследована только по одному небольшому эпизоду, связанному с компанией «R1 Security», который в настоящее время оштрафован. Дисциплинарных и других наказаний не было наложено из-за срока давности.
Скорее всего, именно из-за этого скандала в пограничной охране сменилось руководство. Хотя согласно официальной версии, Нормунд Гарбарс, многолетний глава государственной пограничной службы, ушёл на пенсию по выслуге лет.