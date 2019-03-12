Афера с укреплением границы с Россией: приборы собирали из деталей из Depo

Бюро внутренней безопасности возбудило несколько уголовных дел за незаконные действия должностных лиц пограничной охраны в публичных закупках, связанных с приобретением приборов видеонаблюдения и датчиков слежения для восточной границы.

В прошлом году были задержаны два должностных лица пограничной охраны и несколько предпринимателей, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, нечестной конкуренции и взяточничестве.

Как признаёт руководитель бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс, суммы закупок оцениваются в несколько десятков миллионов евро и ущерб, нанесённый государству, хотя ещё и уточняется, составляет не менее 100 000 евро.

Нарушения связаны с закупками, которые были сделаны в период с 2016 по 2018 года. К должностным лицам главного управления пограничной охраны - руководителям правления и отделения, применены меры пресечения, не связанные с тюремным заключением и исключающие выполнение обязанностей, связанных с организацией закупок.

Основное направление расследования связано с миллионными закупками, выигранными объединениями предприятий из известных компаний сферы информационных и защитных технологий: BELAM-RĪGA, DATI Group и BST.

"Первоначально расследование показало, что часть оборудования является поддельной или изготовлена самостоятельно путем компиляции различных деталей из разных устройств, искусственно завышая цену этих устройств в сотни раз", - рассказал Мурниекс.

Депутаты ответственной комиссии Сейма не скрывают своего возмущения по поводу происходящего в пограничной службе.

Председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс рассказал, что некачественные датчики изготовлены самостоятельно и некоторые из деталей были приобретены в магазине Depo.

Депутат Эдвин Шноре говорит:"Здесь идёт речь об оборудовании, которое установлено на границах государства и не работают. Скандальная ситуация".

На основании полученной информации Государственная пограничная служба была расследована только по одному небольшому эпизоду, связанному с компанией «R1 Security», который в настоящее время оштрафован. Дисциплинарных и других наказаний не было наложено из-за срока давности.