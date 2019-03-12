Из-за аварии полностью заблокирован въезд на Южный мост с улицы Маскавас
12 марта утром на Южном мосту случилась авария, в которую попал автобус Rīgas Satiksme 49-го маршрута и грузовой автомобиль, сообщают в Twitter очевидцы.
Uzbraucot uz Dienvidu tilta #Rīga #Latvija, satiksmes autobuss aizķer kravas auto un nobloķē pilnībā ceļu. Pasažieri spiesti ar kājām doties pāri tiltam.— BreakingLV (@breakinglv) March 12, 2019
🎥 Arams Voroncovs pic.twitter.com/kziyK5Oayb
Из-за столкновения полностью заблокирован въезд на Южный мост со стороны улицы Маскавас в Риге.
Sastrēgums Maskavas ielā #Ķengarags #Rīga #Latvija centra virzienā sākot no T/C "Dole".— BreakingLV (@breakinglv) March 12, 2019
📷 Nadežda Neimane pic.twitter.com/ndSToSL05D
Sastrēgums Maskavas ielā #Ķengarags #Rīga #Latvija centra virzienā.— BreakingLV (@breakinglv) March 12, 2019
🎥 Renāts Ločmelis pic.twitter.com/wwUT6tx7t8
Представитель предприятия "Ригас сатиксме" Виктор Закис подтвердил агентству ЛЕТА, что транспортное средство предприятия столкнулось с грузовиком, пострадавших в аварии нет. Оба транспортных средства полностью заблокировали въезд на мост.
По словам Закиса, авария, вероятно, произошла из-за плохого состояния дороги, так как в столице сегодня сильный снегопад.
Пользователи социальных сетей пишут, что транспортный затор из-за аварии тянется уже от торгового центра "Dole".
По прогнозам метеорологов, снегопад продлится до полудня. Департамент призывает водителей считаться с тем, что на намеченный маршрут потребуется больше времени.