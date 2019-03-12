Вт, 12.03.2019
Это совсем новая модель самолета, которая дважды за год потерпела аварию. В индустрии авиации это тревожный звоночек, так как такие вещи так просто не происходят. Мэри Шиаво, эксперт отрасли

Из-за аварии полностью заблокирован въезд на Южный мост с улицы Маскавас
Образовалась многокилометровая пробка

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

12 марта утром на Южном мосту случилась авария, в которую попал автобус Rīgas Satiksme 49-го маршрута и грузовой автомобиль, сообщают в Twitter очевидцы.

 Из-за столкновения полностью заблокирован въезд на Южный мост со стороны улицы Маскавас в Риге.

Представитель предприятия "Ригас сатиксме" Виктор Закис подтвердил агентству ЛЕТА, что транспортное средство предприятия столкнулось с грузовиком, пострадавших в аварии нет. Оба транспортных средства полностью заблокировали въезд на мост.

По словам Закиса, авария, вероятно, произошла из-за плохого состояния дороги, так как в столице сегодня сильный снегопад.

Пользователи социальных сетей пишут, что транспортный затор из-за аварии тянется уже от торгового центра "Dole".

По прогнозам метеорологов, снегопад продлится до полудня. Департамент призывает водителей считаться с тем, что на намеченный маршрут потребуется больше времени.

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