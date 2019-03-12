Из-за аварии полностью заблокирован въезд на Южный мост с улицы Маскавас

Uzbraucot uz Dienvidu tilta #Rīga #Latvija, satiksmes autobuss aizķer kravas auto un nobloķē pilnībā ceļu. Pasažieri spiesti ar kājām doties pāri tiltam.

🎥 Arams Voroncovs pic.twitter.com/kziyK5Oayb — BreakingLV (@breakinglv) March 12, 2019

Из-за столкновения полностью заблокирован въезд на Южный мост со стороны улицы Маскавас в Риге.

Представитель предприятия "Ригас сатиксме" Виктор Закис подтвердил агентству ЛЕТА, что транспортное средство предприятия столкнулось с грузовиком, пострадавших в аварии нет. Оба транспортных средства полностью заблокировали въезд на мост.

По словам Закиса, авария, вероятно, произошла из-за плохого состояния дороги, так как в столице сегодня сильный снегопад.

Пользователи социальных сетей пишут, что транспортный затор из-за аварии тянется уже от торгового центра "Dole".