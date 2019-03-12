Гобземс прогнозирует выход ряда депутатов из фракций Сейма

"Я убежден, что изменения будут очень существенными, потому что нынешнее правительство никаких радикальных реформ не предпринимает", - сказал депутат в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Отвечая на вопрос о своих планах по созданию новой политической организации, Гобземс ответил, что пока рано учреждать новую партию, хотя в обществе и есть такой запрос. Политик пообещал, что со временем новая политическая сила появится.