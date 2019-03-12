Гобземс прогнозирует выход ряда депутатов из фракций Сейма

К концу нынешнего созыва Сейма количество так называемых независимых депутатов может превысить десять человек, уверен исключенный из партии "KPV LV" депутат Алдис Гобземс.
"Я убежден, что изменения будут очень существенными, потому что нынешнее правительство никаких радикальных реформ не предпринимает", - сказал депутат в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Отвечая на вопрос о своих планах по созданию новой политической организации, Гобземс ответил, что пока рано учреждать новую партию, хотя в обществе и есть такой запрос. Политик пообещал, что со временем новая политическая сила появится.
Гобземс был избран в Сейм по списку "KPV LV", но позже был исключен и из партии, и из ее фракции в парламенте.