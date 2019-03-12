Конфликт с миллионером Филем довел его бывшую жену Санту до больницы!
Экс-супруга совладельца и председателя совета банка ABLV Олега Филя Санта Замуеле (теперь Бернал) свое 42-летие встретила в больнице. Как она призналась изданию Privātā Dzīve, это произошло потому, что разногласия с бывшим мужем подкосили ее как морально, так и физически.
"Прошедший год был для меня тяжелым. К сожалению, события конца года - преследование, несправедливое судебное разбирательство и обвинения бывшего супруга - оказали негативное влияние на мое здоровье.
Я не хочу больше это комментировать… Я просто хочу поблагодарить свою семью, друзей и коллег, которые поддерживали меня все это время. Особенно моего мужа Дэвида.
Невозможно даже представить, как бы я смогла без него противостоять этому преследованию и всем нападкам со стороны бывшего мужа", - отметила Санта.
Свою благодарность Дэвиду Берналу она выразила и в соцсетях, написав, что не знает, как бы выжила без него. "В данный момент я чувствую себя как никогда сильной и любимой, но, к сожалению, моему телу потребуется еще время, чтобы восстановиться".
Как рассказала женщина, в день ее рождения в клинике Salinas Valley, где она сейчас находится, ее навестили друзья из Латвии и других уголков мира.
"Теперь все выглядит обнадеживающе, и я смотрю в будущее с оптимизмом", - говорит Санта.
Напомним, Филь и Замуеле начали встречаться весной 2015 года, когда Санта была еще главным редактором издания Cosmopolitan. 1 октября 2016-го они поженились. Их брак распался в начале марта прошлого года, вскоре после банкротства банка ABLV.