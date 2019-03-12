Конфликт с миллионером Филем довел его бывшую жену Санту до больницы!

"Прошедший год был для меня тяжелым. К сожалению, события конца года - преследование, несправедливое судебное разбирательство и обвинения бывшего супруга - оказали негативное влияние на мое здоровье.

Я не хочу больше это комментировать… Я просто хочу поблагодарить свою семью, друзей и коллег, которые поддерживали меня все это время. Особенно моего мужа Дэвида.

Невозможно даже представить, как бы я смогла без него противостоять этому преследованию и всем нападкам со стороны бывшего мужа", - отметила Санта.

Свою благодарность Дэвиду Берналу она выразила и в соцсетях, написав, что не знает, как бы выжила без него. "В данный момент я чувствую себя как никогда сильной и любимой, но, к сожалению, моему телу потребуется еще время, чтобы восстановиться".

Как рассказала женщина, в день ее рождения в клинике Salinas Valley, где она сейчас находится, ее навестили друзья из Латвии и других уголков мира.

"Теперь все выглядит обнадеживающе, и я смотрю в будущее с оптимизмом", - говорит Санта.