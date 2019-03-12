"Вы мне тоже на х** не нужны". Емельяненко обратился к своим критикам

Спортсмен разместил картинку со словами: "Те, кто меня не любит... Успокойтесь! Вы мне тоже на х*й не нужны".

Напомним, что в начале марта пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП и скрылся с места аварии. Вскоре после этого он был задержан сотрудниками полиции. Отмечается, что боец отказался проходить медицинское освидетельствование и его арестовали за неповиновение полиции.