Вт, 12.03.2019
Мне главное, чтобы своё очко целое было. Евгений Кузнецов, российский хоккеист

"Вы мне тоже на х** не нужны". Емельяненко обратился к своим критикам

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Александр Емельяненко

ФОТО: Yelena Afonina/TASS/Scanpix

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в Instagram пост, который был посвящён людям, которые его не любят.

Спортсмен разместил картинку со словами: "Те, кто меня не любит... Успокойтесь! Вы мне тоже на х*й не нужны".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как-то так!

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Напомним, что в начале марта пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП и скрылся с места аварии. Вскоре после этого он был задержан сотрудниками полиции. Отмечается, что боец отказался проходить медицинское освидетельствование и его арестовали за неповиновение полиции.

По решению суда Емельяненко был лишен прав на полтора года, оштрафован на 30 тысяч рублей и отправлен под административный арест на 10 суток. Помимо этого, организация Russian Cagefighting Championship (RCC) отменила его бой, запланированный на 4 мая. Его заменит Александр Шлеменко.

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