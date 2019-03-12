Педофил в Курземе: мужчина несколько лет бил и насиловал своих маленьких приёмных детей

В июне 2018 года полиция получила информацию о том, что в одном городов Курземе мужчина совершает действия сексуального характера со своей маленькой приемной дочерью.

Во время расследования были обнаружены доказательства того, что мужчина в период с 2013 по 2017 год многократно совершал физическое и эмоциональное насилие против своих приёмных детей и несовершеннолетних родственников своей жены.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершал физическое и эмоциональное насилие против приёмной дочери. Бил ремешком, кулаками и ладонью по разным частям тела, включая голову, а так же тянул за волосы. Мужчина совершал действия сексуального характера против маленькой девочки, которая в силу возраста не могла понять значения направленных действий. Совершая данные действия он угрожал девочке,что побьёт её, если кто-то узнает.

Мужчина совершал подобное не только с приемной дочерью, но и с родственницами жены, несовершеннолетними девочками, касаясь частей тела девочек под и над одеждой.

Также было констатировано, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера с приёмным сыном, чтобы удовлетворить своё сексуальное желание. Выяснилось, что против мальчика уже с года рождения на протяжении нескольких лет совершалось физическое и эмоциональное насилие. Во время расследования оказалось, что мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю родственницу своей жены, угрожая, пользуясь её беспомощным состоянием и применяя физическое насилие.

Физическое и эмоциональное насилие мужчина применял во временной период с 2013 года, с момента когда дети были в возрасте от одного года до девяти лет. Эти действия длились пять лет.

В июле прошлого года суд назначил мужчине меру пресечения с лишением свободы. Также в рамках уголовного процесса была проведена психиатрическая экспертиза, где мужчину признали вменяемым. Обвиняемый ранее уже попадал в поле зрения полиции за различные нарушения и был судим.