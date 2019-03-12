Сборная Польши объявила состав: Левандовски, Пёнтек и Милик сыграют против Латвии

В состав "бело-красных" включены все сильнейшие футболисты на сегодняшний день, в том числе нападающие Роберт Левандовски, Кшиштоф Пёнтек и Аркадиуш Милик. Первый матч поляки проведут 21 марта на выезде против Австрии, а три дня спустя в Варшаве состоится матч против сборной Латвии.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек включил в состав сборной 28 футболистов, среди которых звёзды ведущих европейских топ-лиг.

Роберт Левандовски, который выступает за мюнхенскую "Баварию", в данный момент является самым результативным футболистом в Лиге чемпионов (8 голов) и в чемпионате Германии (17 голов).

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пёнтек играет в Серии А всего лишь первый сезон, но на его счету уже 19 мячей. Поляк находится на втором месте в списке бомбардиров итальянского чемпионата. Кстати, на 5-м месте находится Аркадиуш Милик из "Наполи". На его счету 14 голов.

Кроме них в Серии А играет Войцех Щенсны, который является основным вратарём туринского "Ювентуса".

Сборной Польши в предстоящих двух матчах не сможет помочь защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек, который залечивает травму.

Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович объявит кандидатов в сборную в эту среду, 13 марта. Первые два матча наша команда проведёт на выезде - 21 марта против Македонии и 25 марта против Польши.

Состав сборной Польши:

Вратари : Лукаш Фабяньски ("Вест Хэм", Англия), Войцех Щенсны ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия).

Защитники : Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Бартош Берешиньски ("Сампдория", Италия), Тиагу Чонек (СПАЛ, Италия), Камиль Глик ("Монако", Франция), Роберт Гумны ("Лех"), Артур Енджейчик ("Легия"), Мартин Каминьски ("Фортуна", Германия), Томаш Кендзёра ("Динамо Киев", Украина), Михал Паздан ("Анкарагюджю", Турция), Аркадиуш Реца ("Аталанта", Италия).

Полузащитники : Якуб Блащиковски ("Висла"), Яцек Гуральски ("Лудогорец", Болгария), Пшемыслав Франковски ("Чикаго Файр", США), Камил Гросицкий ("Халл Сити", Англия), Дамьян Кендзиора ("Динамо Загреб", Хорватия), Матеуш Клих ("Лидс", Англия), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", Россия), Кароль Линетти ("Сампдория", Италия), Дамьян Шиманьски ("Ахмат", Россия), Пётр Зелиньски ("Наполи", Италия), Шимон Журковски ("Гурник").