Актер из сериала "Опера. Хроники убойного отдела" пострадал от взрыва

Несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге. Со слов самого артиста, он подорвался на авиационном снаряде.

По информации телеканала Рен ТВ, 27-летний артист бросил об пол авиационный патрон для малокалиберных автоматических пушек времен Второй мировой войны, который нашел в парке "Александрино".

Известно, что Зейфер был в состоянии алкогольного опьянения.

Валентин Зейфер начал сниматься с 10 лет. Актер снимался в таких картинах, как как "Черный ворон", "Срочный фрахт", "Опера-1. Хроники убойного отдела", "Сестры", "Вепрь" и многие другие.