Вт, 12.03.2019
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Актер из сериала "Опера. Хроники убойного отдела" пострадал от взрыва

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Кадры из сериала "Опера. Хроники убойного отдела"

ФОТО: скриншот видео

Российский актер Валентин Зейфер, известный зрителям по участию в сериале "Опера. Хроники убойного отдела", госпитализирован с огнестрельно-взрывными ранениями ног. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

Несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге. Со слов самого артиста, он подорвался на авиационном снаряде. 

По информации телеканала Рен ТВ, 27-летний артист бросил об пол авиационный патрон для малокалиберных автоматических пушек времен Второй мировой войны, который нашел в парке "Александрино".

Известно, что Зейфер был в состоянии алкогольного опьянения. 

Актер был госпитализирован ночью 12 марта в тяжелом состоянии.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения боеприпасов.

Валентин Зейфер начал сниматься с 10 лет. Актер снимался в таких картинах, как как "Черный ворон", "Срочный фрахт", "Опера-1. Хроники убойного отдела", "Сестры", "Вепрь" и многие другие. 

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