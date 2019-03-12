Актер из сериала "Опера. Хроники убойного отдела" пострадал от взрыва

Российский актер Валентин Зейфер, известный зрителям по участию в сериале "Опера. Хроники убойного отдела", госпитализирован с огнестрельно-взрывными ранениями ног. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".
Несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге. Со слов самого артиста, он подорвался на авиационном снаряде.
По информации телеканала Рен ТВ, 27-летний артист бросил об пол авиационный патрон для малокалиберных автоматических пушек времен Второй мировой войны, который нашел в парке "Александрино".
Известно, что Зейфер был в состоянии алкогольного опьянения.
Актер был госпитализирован ночью 12 марта в тяжелом состоянии.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения боеприпасов.
Валентин Зейфер начал сниматься с 10 лет. Актер снимался в таких картинах, как как "Черный ворон", "Срочный фрахт", "Опера-1. Хроники убойного отдела", "Сестры", "Вепрь" и многие другие.