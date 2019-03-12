"Забыла младенца": Самолёт заставили развернуться из-за непутёвой мамаши

Решение о возвращении в аэропорт обычно принимается экипажем воздушного судна из-за технических проблем или состояния здоровья пассажиров. Однако этот случай был исключением.

Когда мать поняла, что забыла ребенка она подняла крик. Женщина умоляла пилота развернуть самолет и вернуться в аэропорт, чтобы забрать младенца.

Командир экипажа связался с диспетчером и попросил разрешения на возвращение самолёта в аэропорт. Он получил разрешение и развернул лайнер.

Самолёт вернулся. К счастью, с младенцем все было в порядке. Кто-то из очевидцев, заметил малыша без присмотра и проинформировал сотрудников аэропорта, а те позаботились о ребёнке, пока мать не забрала его.