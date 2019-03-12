В Бразилии скончался партнёр Пеле по сборной Коутиньо

Партнёр Пеле по сборной Бразили по футболу Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо, скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба футбольного клуба "Сантос", в составе которого футболист выступал вместе с Пеле.
Коутиньо был настоящей легендой бразильского "Сантоса". В 457 матчах за клуб он забил 368 голов. Этот показатель позволил ему стать третьим бомбардиром "Сантоса" за всю историю команды.
Легендарный футболист был частью той команды, которая доминировала в мировом футболе. Помимо Коутиньо в составе "Сантоса" блистали Пеле, Пепе и Дорвал.
В 1962-м году Коутиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира по футболу.
Sad news with the passing of Coutinho 🇧🇷 who has died at the age of 75.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2019
A world champion at the 1962 #WorldCup and @Pele's attacking-partner at @SantosFC, the striker scored 368 goals in a brilliant and wonderful career.
Rest in peace pic.twitter.com/apKxE7LnLM
Коутиньо в январе был госпитализирован с диагнозом пневмония, но периодически покидал больницу. Причина смерти пока не выявлена.