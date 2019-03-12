В Бразилии скончался партнёр Пеле по сборной Коутиньо

Партнёр Пеле по сборной Бразили по футболу Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо, скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба футбольного клуба "Сантос", в составе которого футболист выступал вместе с Пеле.