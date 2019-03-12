Вт, 12.03.2019
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В Бразилии скончался партнёр Пеле по сборной Коутиньо

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Коутиньо

ФОТО: Renato Florencio/twitter

Партнёр Пеле по сборной Бразили по футболу Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо, скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба футбольного клуба "Сантос", в составе которого футболист выступал вместе с Пеле.

Коутиньо был настоящей легендой бразильского "Сантоса". В 457 матчах за клуб он забил 368 голов. Этот показатель позволил ему стать третьим бомбардиром "Сантоса" за всю историю команды.

Легендарный футболист был частью той команды, которая доминировала в мировом футболе. Помимо Коутиньо в составе "Сантоса" блистали Пеле, Пепе и Дорвал.

В 1962-м году Коутиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира по футболу.

Коутиньо в январе был госпитализирован с диагнозом пневмония, но периодически покидал больницу. Причина смерти пока не выявлена.

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