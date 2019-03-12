Наказаны лица, готовившие теракт на концерте Киркорова

Расследование было проведено в отношении четырех местных жителей: Хидирнеби Казуева, Габибула Халдузова, Самира Ибрагимова и Шамиля Магомедова.

Молодые люди были задержаны и арестованы осенью 2017 года. В обвинении сказано, что они проходили обучение "с целью осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе и подготовке теракта".

Злоумышленникам приписывается содействие терроризму, участие в деятельности террористической организации, создание незаконного вооруженного формирования, а также в незаконное приобретение и хранение оружия, изготовление взрывчатых веществ и пособничество в их изготовлении.

Как сообщается, Казуева, Халдузова, Ибрагимова и Магомедова обвиняют в объединении с целью проведения теракта в составе организации "исламское государство". (Запрещенное в Росии)

Теракт на концерте Филиппа Киркорова был запланирован на 6 июля 2017 года. Террористы хотели использовать самодельную взрывчатку, но им помещала охрана.

Известно. что обвиняемые отрицают свою вину.