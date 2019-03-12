Московские врачи о найденной девочке-маугли: она начала говорить

Как сообщает lenta.ru со слов врачей, состояние малышки «ближе к удовлетворительному», она не истощена и достаточно упитанная. У нее были признаки респираторной инфекции, но серьезных изменений внутренних органов не обнаружено.

«Она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса, острого или хронического, она временно перестала говорить. Сейчас мы активно работаем с ней. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. Охотно ест. Не боится приборов», — сказал Османов, добавив, что ребенок все же продолжает переживать при виде душа.

После психологической реабилитации девочку планируют отправить в санаторий. Врачи собираются наблюдать за ней совместно с органами опеки.

Как мы уже сообщали, уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено в ходе расследования, начатого в Москве после обнаружения в замусоренной квартире малолетней девочки с признаками отставания в развитии. Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство.