Московские врачи о найденной девочке-маугли: она начала говорить

Спасенная из захламленной московской квартиры пятилетняя девочка-маугли начала немного говорить, откликается на имя, улыбается и перестала бояться людей. Об этом рассказал главный врач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
Как сообщает lenta.ru со слов врачей, состояние малышки «ближе к удовлетворительному», она не истощена и достаточно упитанная. У нее были признаки респираторной инфекции, но серьезных изменений внутренних органов не обнаружено.
«Она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса, острого или хронического, она временно перестала говорить. Сейчас мы активно работаем с ней. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. Охотно ест. Не боится приборов», — сказал Османов, добавив, что ребенок все же продолжает переживать при виде душа.
После психологической реабилитации девочку планируют отправить в санаторий. Врачи собираются наблюдать за ней совместно с органами опеки.
Как мы уже сообщали, уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено в ходе расследования, начатого в Москве после обнаружения в замусоренной квартире малолетней девочки с признаками отставания в развитии. Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство.
В квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в Москве, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шее девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Она задержана.