Полиция: скачивание детской порнографии - распространенное в Латвии преступление

В Латвии нелегальных детских порнографических студий не существует, однако скачивание этой порнографии в интернете - распространенное преступление, однако в других странах Европы эта проблема куда актуальнее, признал начальник отдела Госполиции по борьбе с половыми преступлениями Олег Лавчиновскис.
По его словам, 25% таких преступлений связаны с нарушениями правил оборота материалов порнографического характера. В свою очередь 22% таких преступлений связаны с сексуальным насилием, а 15% - с изнасилованиями.
Нарушение правил оборота материалов порнографического характера обычно означает то, что люди в интернете скачивают материалы, на которых видна детская порнография, зоофили, некрофилия и удовлетворение сексуальных потребностей насильственным путем.
"Часто люди просто не осознают, что это преступление. Если человек скачал детскую порнографию и смотрит дома, то ему кажется, что преступление он не совершает, так как нет физической связи с ребенком. Таких людей очень много. К счастью, в Латвии нет нелегальных студий, где производилась бы детская порнография, однако достаточно распространено скачивание детского порно", - указал Лавчиновскис.
И это не "эксклюзивная проблема Латвии", так как это преступление распространено во всем западном сообществе, более того, в странах Европы "процент больше чем в Латвии", добавил он.