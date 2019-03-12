Полиция: скачивание детской порнографии - распространенное в Латвии преступление

"Часто люди просто не осознают, что это преступление. Если человек скачал детскую порнографию и смотрит дома, то ему кажется, что преступление он не совершает, так как нет физической связи с ребенком. Таких людей очень много. К счастью, в Латвии нет нелегальных студий, где производилась бы детская порнография, однако достаточно распространено скачивание детского порно", - указал Лавчиновскис.