В служебной гостинице нашли восемь подростков, возможно, под наркотиками

В понедельник во время проверки в служебных гостиницах учебных учреждений под Салдусом у стражей порядка возникли подозрения, что восемь подростков находятся в состоянии наркотического опьянения, сообщает агентство ЛЕТА.
Так, полицейские салдусского участка в сотрудничестве с наркологами Салдусского медицинского центра и кинологами таможенного управления Службы госдоходов провели проверки на территории салдусского участка с целью проверить, не происходит ли незаконного оборота наркотиков - употребления, хранения и реализации. Собаки среагировали на восьмерых учеников учебного заведения, которые, возможно, употребляли наркотические вещества. Подросткам назначены экспертизы.
Молодые люди, на которых указали собаки, в возрасте от 16 до 19 лет. Двое из них за последнее время уже были наказаны за употребление наркотических веществ. Полиция напоминает, что если такое нарушение констатировано повторно в течение года, то предусмотрена уголовная ответственность.
За приобретение, хранение в небольшом объеме без цели продажи и употребление наркотических и психотропных веществ грозит денежный штраф до 280 евро.
Полиция обещает проводить подобные проверки и в будущем.