В служебной гостинице нашли восемь подростков, возможно, под наркотиками

Молодые люди, на которых указали собаки, в возрасте от 16 до 19 лет. Двое из них за последнее время уже были наказаны за употребление наркотических веществ. Полиция напоминает, что если такое нарушение констатировано повторно в течение года, то предусмотрена уголовная ответственность.