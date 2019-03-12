Латвия согласовала бюджет на европейском уровне; на очереди - Сейм

Бюджет Латвии на 2019 год необходимо было согласовать с Еврокомиссией и еврогруппой. 6 марта Еврокомиссия объявила, что согласовала проект госбюджета Латвии на 2019 год, так как в целом он отвечает условиям Пакта стабильности и роста.

В понедельник проект бюджета согласовала также еврогруппа.

Таким образом, Латвия согласовала бюджет 2019 года на европейском уровне, и теперь осталось только принять бюджет в Сейме, добавил Кариньш.

Как сообщалось, 5 марта Кабинет министров одобрил законопроект о государственном бюджете на 2019 год и постановил передать его на утверждение в Сейм.

Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.