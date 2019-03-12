Вт, 12.03.2019
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Латвия согласовала бюджет на европейском уровне; на очереди - Сейм

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Бюджетный портфель

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Совет министров финансов еврозоны или так называемая еврогруппа согласовала проект бюджета Латвии на 2019 год, сообщил во вторник журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Бюджет Латвии на 2019 год необходимо было согласовать с Еврокомиссией и еврогруппой. 6 марта Еврокомиссия объявила, что согласовала  проект госбюджета Латвии на 2019 год, так как в целом он отвечает условиям Пакта стабильности и роста.

В понедельник проект бюджета согласовала также еврогруппа.

Таким образом, Латвия согласовала бюджет 2019 года на европейском уровне, и теперь осталось только принять бюджет в Сейме, добавил Кариньш.

Как сообщалось, 5 марта Кабинет министров одобрил законопроект о государственном бюджете на 2019 год и постановил передать его на утверждение в Сейм.

Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный   бюджет  запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.

Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.

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