Причины ваших проблем и неудач по знаку Зодиака

ДЕВА

Девы делают все, чтобы максимально упорядочить собственную жизнь и жизнь окружающих. Они вечно наводят порядок и заставляют соблюдать его буквально всех, кто находится в радиусе ста метров.

Вот только постоянные нравоучения и ворчание Дев не нравится никому, что негативно сказывается на отношениях с близкими людьми и коллегами по работе.

Более того, Девы - отъявленные критиканы, которые способны раскритиковать буквально все, что видят или слышат. Неудивительно, что эти личности раздражают окружающих, которые предпочитают держаться подальше от них. К слову, непростой характер представителей данного знака нередко мешает им найти свою вторую половинку.

ВЕСЫ

Представителям данного знака не хватает решительности. Весы вечно сомневаются в себе, ожидая, когда их судьбу решит кто-то другой.

Как итог - Весам достается далеко не та судьба, о которой они мечтали, что и заставляет их считать себя неудачниками и несчастными людьми.

Еще одной чертой характера, которая вносит в жизнь Весов немало проблем, является доброта и откровенная наивность. Доверчивые личности данного знака нередко попадаются на уловки мошенников, из-за чего серьезно осложняют собственную жизнь. Они с добротой и теплом стараются относиться к людям, но этой добротой пользуются все кому не лень. Наверное, Весам нужно быть более осмотрительными и менее доверчивыми.

СКОРПИОН

Ахиллесовой пятой Скорпионов является их мстительность. Неумение прощать других портит жизнь этим людям, так как уводит их с правильного пути и толкает на путь мести и войны. Скорпионы и сами страдают от этой черты характера, пусть и не подают вида.

Другой проблемой представителей данного знака является их особый цинизм, который проявляется в те моменты, когда Скорпионы на что-то нацелятся.

В процессе достижения цели эти люди способны идти по головам и просто уничтожать людей, преграждающих им путь. Возможно, для гармонии представителям данного знака не хватает человеколюбия.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов губит излишняя самоуверенность и самонадеянность. Эти люди не будут слушать советы, пока на своей шкуре не ощутят, что попали в неприятную ситуацию. К проблемам Стрельцов приводит и то, что это люди настроения.

Если у них все хорошо - они веселы и счастливы, но как только споткнутся о маленькую проблему, как тут же начнут угнетать себя и видеть все в негативных тонах.

Наконец, стоит упомянуть о любвеобильности Стрельцов. Представители данного знака не склонны хранить верность своему партнеру, что порой разрушает их любовные отношения и ставит на грань развода.

КОЗЕРОГ