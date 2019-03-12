Причины ваших проблем и неудач по знаку Зодиака
Ни один человек не может прожить без проблем и неудач. На протяжении всей нашей жизни позитивные моменты сменяются негативными, и наоборот, и все что от нас требуется - научиться понимать причины собственных неудач и стараться избегать неблагоприятных моментов. Другое дело, что каждый человек по-своему уникален, а значит и причины его неудач особенные.
ОВЕН
Представители данного знака всегда идут напролом, не задумываясь о том, что для успеха в любом деле нужно составить четкий план действий. Иногда их "кавалерийский наскок" приводит к успеху, но чаще они пожинают плоды собственных неудач, после чего возвращаются на исходную позицию, выстраивают стратегию действий и снова идут вперед.
Немало проблем в жизни Овнов связано и с нарушением распорядка дня. Эти личности в большинстве своем совы, а значит, привыкли ложиться спать за полночь.
Вечный недосып, с которым они постоянно борются, приносит в их жизнь немало неприятностей.
ТЕЛЕЦ
Каждый знает о невероятном упрямстве Тельца. Склонность все воспринимать в штыки постоянно оставляет представителей данного знака в проигрыше, из-за чего они считают себя неудачниками. Кроме того,
Тельцы - закоренелые материалисты, которые испытывают настоящие страдания, когда теряют деньги или упускают возможность заработать.
Материальная сторона вообще ахиллесова пята для Тельцов, ведь именно из-за материальных ценностей эти люди чаще всего теряют друзей и наживают себе проблемы с законом.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы не умеют держать язык за зубами. Эти люди предпочитают в лицо говорить человеку все, что думают о нем, что нередко перерастает в серьезные конфликты и влечет за собой массу других проблем. А еще у них настоящая беда с пунктуальностью, усидчивостью и прочими аспектами соблюдения режима.
Из-за этой особенности Близнецы нередко конфликтуют с коллегами и теряют хорошую работу. Наконец, они совершенно не умеют слушать, а потому за жизнь набивают немало шишек.
Зато приобретают бесценный опыт.
РАК
Мелочность и жадность - настоящая проблема для Раков. Они могут вдрызг разругаться с самым лучшим другом, если дело касается денег, пусть и сущей мелочи. Не меньше портит жизнь представителям данного знака и излишняя обидчивость.
Раки очень тяжело переносят обиды и могут прожить с ними всю жизнь, так и не простив человека, к которому испытывают чувства. Помимо прочего, Рак - импульсивный знак.
Этот человек бросается из крайности в крайность в поиске лучшей жизни, и частенько такие метания оборачиваются серьезными проблемами. Их было бы меньше, если бы Рак прислушивался к мнению окружающих.
ЛЕВ
Львов считают заносчивыми и надменными личностями, из-за чего люди, близко не знакомые с ними, предпочитают обходить их стороной. В этом виноваты сами Львы, привыкшие, что им достается все самое лучше. Когда же этого не происходит, возникает конфликт интересов. Более того, представители этого знака Злдиака никогда не жалеют денег на себя любимых, даже в ущерб своим близким.
Порой нерациональные траты загоняют Львов в финансовую кабалу, но даже эти суровые уроки жизни не заставляют их стать более рассудительными в вопросах денег.
Возможно, умерив собственный эгоизм, Львы стали бы счастливее.
ДЕВА
Девы делают все, чтобы максимально упорядочить собственную жизнь и жизнь окружающих. Они вечно наводят порядок и заставляют соблюдать его буквально всех, кто находится в радиусе ста метров.
Вот только постоянные нравоучения и ворчание Дев не нравится никому, что негативно сказывается на отношениях с близкими людьми и коллегами по работе.
Более того, Девы - отъявленные критиканы, которые способны раскритиковать буквально все, что видят или слышат. Неудивительно, что эти личности раздражают окружающих, которые предпочитают держаться подальше от них. К слову, непростой характер представителей данного знака нередко мешает им найти свою вторую половинку.
ВЕСЫ
Представителям данного знака не хватает решительности. Весы вечно сомневаются в себе, ожидая, когда их судьбу решит кто-то другой.
Как итог - Весам достается далеко не та судьба, о которой они мечтали, что и заставляет их считать себя неудачниками и несчастными людьми.
Еще одной чертой характера, которая вносит в жизнь Весов немало проблем, является доброта и откровенная наивность. Доверчивые личности данного знака нередко попадаются на уловки мошенников, из-за чего серьезно осложняют собственную жизнь. Они с добротой и теплом стараются относиться к людям, но этой добротой пользуются все кому не лень. Наверное, Весам нужно быть более осмотрительными и менее доверчивыми.
СКОРПИОН
Ахиллесовой пятой Скорпионов является их мстительность. Неумение прощать других портит жизнь этим людям, так как уводит их с правильного пути и толкает на путь мести и войны. Скорпионы и сами страдают от этой черты характера, пусть и не подают вида.
Другой проблемой представителей данного знака является их особый цинизм, который проявляется в те моменты, когда Скорпионы на что-то нацелятся.
В процессе достижения цели эти люди способны идти по головам и просто уничтожать людей, преграждающих им путь. Возможно, для гармонии представителям данного знака не хватает человеколюбия.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов губит излишняя самоуверенность и самонадеянность. Эти люди не будут слушать советы, пока на своей шкуре не ощутят, что попали в неприятную ситуацию. К проблемам Стрельцов приводит и то, что это люди настроения.
Если у них все хорошо - они веселы и счастливы, но как только споткнутся о маленькую проблему, как тут же начнут угнетать себя и видеть все в негативных тонах.
Наконец, стоит упомянуть о любвеобильности Стрельцов. Представители данного знака не склонны хранить верность своему партнеру, что порой разрушает их любовные отношения и ставит на грань развода.
КОЗЕРОГ
Козероги - интроверты, зацикленные на себе и своем развитии. Они предпочитают одиночество и редко заводят дружбу. Вот только рассчитывая исключительно на себя, эти люди нередко страдают из-за отсутствия помощи со стороны. Кроме того, Козерогов отличает откровенная жадность, что также мешает им жить в гармонии с окружающим миром.
Карьеристы по своей натуре, Козероги без сожаления устраняют неугодных им людей, причем могут действовать самыми коварными способами.
В общем, знающие люди предпочитают не конфликтовать с ними и держаться от них подальше. Но счастья такие поступки этим людям, конечно же, не приносят.
ВОДОЛЕЙ
Своенравные Водолеи редко считаются с мнением окружающих, а потому людям находящимся рядом, бывает некомфортно в их обществе. Естественно, проблемы с коммуникацией создают немало неприятностей представителям данного знака Зодиака.
Проблемы у Водолея возникают и из-за непреодолимой тяги к свободе. Любимому человеку трудно смириться с его постоянным отсутствием дома, что становится причиной конфликтов в семье.
При этом представители данного знака ведут себя как дети, совершенно не понимая, откуда к ним столько претензий. Эти люди бесчувственны, и в этом их главная проблема.
РЫБЫ
Нежелание решать возникающие проблемы является настоящей бедой для Рыб. Эти люди готовы закрыть глаза, скрыться или испариться, только бы не думать о том, как справиться с насущной проблемой. В итоге проблемы нарастают как снежный ком, превращая их жизнь в сплошное мучение.
Другой проблемой Рыб является влюбчивость. Эти чувственные натуры нередко влюбляются не в тех, из-за чего много страдают и ощущают себя несчастными.
Для счастья им нужно ощущать гармонию с миром, но этому мешают их многочисленные комплексы и страхи.
Подготовлено по материалам Клубер.