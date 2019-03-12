Вейонис: нужно найти деньги на новую систему и отказаться от удостоверения избирателя

Важно уже в ближайшее время найти финансирование для тестирования такой системы, которая позволила бы избирателям голосовать на выборах и с электронной идентификационной картой, и с паспортом, и обойтись без удостоверения избирателя, заявил во время встречи с председателем Центризбиркома (ЦИК) Арнисом Цимдарсом президент Латвии Раймонд Вейонис.
Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, во время сегодняшней встречи обсуждалась готовность Латвии к проведению выборов в Европарламент, которые состоятся 25 мая.
После встречи Вейонис отметил, что следует положительно оценить внесенные ранее в законодательство изменения, расширяющие возможности избирателей участвовать в выборах Европарламента.
"Латвия должна продолжать начатую работу над развитием избирательной системы", - сказал президент.
Глава ЦИК проинформировал президента о предпринятых мерах по обеспечению проведения демократических, правовых выборов в Европарламент без рисков внешнего влияния на их итоги.