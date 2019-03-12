Вт, 12.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Вейонис: нужно найти деньги на новую систему и отказаться от удостоверения избирателя

Вейонис: нужно найти деньги на новую систему и отказаться от удостоверения избирателя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Раймонд Вейонис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Важно уже в ближайшее время найти финансирование для тестирования такой системы, которая позволила бы избирателям голосовать на выборах и с электронной идентификационной картой, и с паспортом, и обойтись без удостоверения избирателя, заявил во время встречи с председателем Центризбиркома (ЦИК) Арнисом Цимдарсом президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, во время сегодняшней встречи обсуждалась готовность Латвии к проведению выборов в Европарламент, которые состоятся 25 мая.

После встречи Вейонис отметил, что следует положительно оценить внесенные ранее в законодательство изменения, расширяющие возможности избирателей участвовать в выборах Европарламента.

"Латвия должна продолжать начатую работу над развитием избирательной системы", - сказал президент.

Глава ЦИК проинформировал президента о предпринятых мерах по обеспечению проведения демократических, правовых выборов в Европарламент без рисков внешнего влияния на их итоги.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ