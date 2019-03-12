Вейонис: нужно найти деньги на новую систему и отказаться от удостоверения избирателя

Важно уже в ближайшее время найти финансирование для тестирования такой системы, которая позволила бы избирателям голосовать на выборах и с электронной идентификационной картой, и с паспортом, и обойтись без удостоверения избирателя, заявил во время встречи с председателем Центризбиркома (ЦИК) Арнисом Цимдарсом президент Латвии Раймонд Вейонис.