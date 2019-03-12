Вт, 12.03.2019
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Rīgas satiksme: нам удалось убедить кредиторов в стабильности предприятия

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Здание офиса Rīgas satiksme

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Встреча временного правления муниципального предприятия Rīgas satiksme с кредиторами прошла успешной, выделенные деньги пока никто возвращать не просит, заявил агентству ЛЕТА представитель предприятия Виктор Закис.

Он указал, что правление предприятие во вторник ознакомило кредиторов с проектам бюджета и другими финансовыми показателями.

"Кредиторы выслушали отчет о проделанной работе, пока что никаких претензий нет. Договорились, что как только правление утвердит разработанный аудиторской компанией "Ernst&Young" план рекомендаций, он будет передан кредиторам. Кроме того, представители договорились продолжать регулярную коммуникацию", - сказал Закис.

Кредиторы Rīgas satiksme - несколько ведущих банков Латвии, а также Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк и другие зарубежные кредитные учреждения.

Общая сумма кредитных обязательств Rīgas satiksme превышает 200 миллионов евро.

Напомним, в конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки Rīgas satiksme нового общественного транспорта.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

В рамках дела расследуется взяточничество должностных лиц и легализация преступно нажитых средств.

Проведенный "Ernst&Young" аудит показал, что в последние годы в результате бесхозяйственных решений Rīgas satiksme причинен ущерб в размере десятков миллионов евро. Убытки в размере нескольких миллионов евро предприятию нанесли договоры о сотрудничестве, заключенные с предприятиями Rīgas karte и Rīgas mikroautobusu satiksme.

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