Женщина, пытавшаяся родить по инструкции с YouTube, умерла вместе с ребенком

Трагедия произошла в городе Биландпур на северо-западе страны. В полицию обратился хозяин дома, после того как соседи сообщили ему, что из комнаты, где жила беременная, течет кровь.

Мужчина сломал дверь и обнаружил женщину и новорожденного малыша мертвыми. Рядом с телами лежали ножницы, лезвия и нитки.

Последними просмотренными на смартфоне погибшей видео были инструкции на YouTube по самостоятельным родам.

Это дало полицейским основания полагать, что женщина пыталась родить без помощи медиков.

Стражи порядка считают, что роженица не обратилась в больницу, поскольку опасалась осуждения как незамужняя мать.

Ее родители подтвердили, что дочь действительно не состояла в официальных отношениях.