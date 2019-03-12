В Риге полиция дважды за месяц поймала нюхающего клей подростка

В субботу, 9 марта, в 18:11 сотрудники муниципальной полиции Риги по время патрулирования в Вецмилгрависе заметили подростка, который прикладывал к лицу пакет с веществом желтого цвета. Увидев полицейский автомобиль, парень бросился бежать.
Вскоре подростка задержали. Он показал содержимое карманов, в которых находилось несколько пакетов, в одном из которых был недавно налитый клей. Парень рассказал, что нюхает клей уже с 12 лет, а за свою недолгую жизнь пробовал разные наркотические вещества.
Стражи порядка провели проверку его персональных данных и выяснили, что несколько недель назад парень уже попадал в поле зрения муниципальной полиции в связи с нюханьем клея.
На место происшествия были вызваны медики, которые констатировали, что госпитализацию подростку не нужна.
Нарушителя доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии для сдачи анализов, начато административное делопроизводство.
О произошедшем проинформирована мать подростка, которая уехала за пределы Риги и явиться за ним не смогла.