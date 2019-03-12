В Риге полиция дважды за месяц поймала нюхающего клей подростка

Вскоре подростка задержали. Он показал содержимое карманов, в которых находилось несколько пакетов, в одном из которых был недавно налитый клей. Парень рассказал, что нюхает клей уже с 12 лет, а за свою недолгую жизнь пробовал разные наркотические вещества.