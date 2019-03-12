Десятилетний мальчик попросил совета у директора авиакомпании и стал знаменитостью

"Пожалуйста, воспримите меня серьезно", - в письме директору Qantas Алану Джойсу написал десятилетний Алекс Жако.

Мальчик, который "управляет" своей будущей авиакомпанией Oceania Express, попросил совета у директора Qantas о развитии своего предприятия.

Удивительно, но он получил ответ на свое письмо.

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y — Qantas (@Qantas) March 11, 2019

В ответном письме Алан Джойс выразил Алексу благодарность за связь с ним.

Он указал, что обычно не дает советов конкурентам, однако в этот раз он готов сделать исключение, так как сам когда-то был любознательным маленьким мальчиком, которого очень интересовали полеты.

В ответном письме Джойс также предложил ребенку встретиться - это стало бы официальной встречей самого старшего и самого младшего руководителей австралийских авиакомпаний.

Как сам Алекс позднее рассказал сиднейской радиостанции 2GB, он был очень рад получить ответ на свое письмо.