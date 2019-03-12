Вт, 12.03.2019
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Десятилетний мальчик попросил совета у директора авиакомпании и стал знаменитостью

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Алан Джойс

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Австралии мальчик, мечтающий в будущем основать свою авиакомпанию, написал письмо исполнительному директору австралийской авиакомпании Qantas, в котором попросил совета. Удивительно, но он получил ответ, сообщает ВВС.

"Пожалуйста, воспримите меня серьезно", - в письме директору Qantas Алану Джойсу написал десятилетний Алекс Жако.

Мальчик, который "управляет" своей будущей авиакомпанией Oceania Express, попросил совета у директора Qantas о развитии своего предприятия.

Удивительно, но он получил ответ на свое письмо.

В ответном письме Алан Джойс выразил Алексу благодарность за связь с ним.

Он указал, что обычно не дает советов конкурентам, однако в этот раз он готов сделать исключение, так как сам когда-то был любознательным маленьким мальчиком, которого очень интересовали полеты.

В ответном письме Джойс также предложил ребенку встретиться - это стало бы официальной встречей самого старшего и самого младшего руководителей австралийских авиакомпаний.

Как сам Алекс позднее рассказал сиднейской радиостанции 2GB, он был очень рад получить ответ на свое письмо.

В свою очередь его мать отметила газете The Australian, что сейчас согласовывается возможное время встречи ее сына и главы Qantas.

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