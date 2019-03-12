Европа закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

В связи с произошедшими в последнее время авиакатастрофами, Европейское управление безопасности авиации (EASA) во вторник, 12 марта, сообщило, что закрывает воздушное пространство Евросоюза для авиалайнеров Boeing 737 MAX.
"EASA приняла решение прекратить все полеты на обеих соответствующих моделях", сказано в сообщении, распространенном управлением.
Ранее о закрытии своего воздушного пространства для этой модели самолета сообщили Германия, Великобритания, Франция, Италия и Нидерланды.
Множество других стран за пределами Европы поступили так же.
Напомним, в воскресенье в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, все они погибли. В октябре 2018 года в Индонезии вскоре после взлета упал в море самолет Lion Air со 189 людьми, никто не выжил и в тот раз. В обоих случаях использовалась модель самолета Boeing 737 MAX 8, в безопасности которой сомнения появились уже после произошедшей в октябре аварии.
Опубликованная базой данных гражданской авиации Planespotters информация свидетельствует, что разбившийся самолет был новым. Он был поставлен авиакомпании в середине ноября прошлого года.
Реагируя на произошедшее, Ethiopian Airlines на время прекратила использовать все имеющиеся в ее распоряжении самолеты Boeing 737 MAX 8, сообщает The Guardian.
Агентство авиации Китая дало распоряжение всем государственным авиалиниям прекратить использование Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания Cayman Airlines на время расследования также прекратила использовать эту модель.