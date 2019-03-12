Европа закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Напомним, в воскресенье в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, все они погибли. В октябре 2018 года в Индонезии вскоре после взлета упал в море самолет Lion Air со 189 людьми, никто не выжил и в тот раз. В обоих случаях использовалась модель самолета Boeing 737 MAX 8, в безопасности которой сомнения появились уже после произошедшей в октябре аварии.