Неожиданно сильный снегопад: число аварий в Рижском регионе выросло вдвое

Во вторник до 20 часов Госполиция в Рижском регионе получила 145 вызовов на дорожно-транспортные происшествия, сообщает агентство ЛЕТА.
По сравнению с понедельником, число вызовов увеличилось примерно в два раза: 11 марта полиция получила 68 вызовов на ДТП.
В семи авариях пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Однако тяжелых аварий, к счастью, зарегистрировано не было.
Напомним, 12 марта утром на Южном мосту произошла авария, в которую попал автобус Rīgas Satiksme 49-го маршрута и грузовой автомобиль.
Из-за столкновения был полностью заблокирован въезд на Южный мост со стороны улицы Маскавас в Риге.
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