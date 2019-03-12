Вт, 12.03.2019
Мы многие годы нацеленно шли к тому, что имеем сейчас - всего пару кликов, и декларации готовы. Все просто, если указать все данные. Иева Яунземе, гендиректор СГД

Неожиданно сильный снегопад: число аварий в Рижском регионе выросло вдвое

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Метель в городе

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Во вторник до 20 часов Госполиция в Рижском регионе получила 145 вызовов на дорожно-транспортные происшествия, сообщает агентство ЛЕТА.

По сравнению с понедельником, число вызовов увеличилось примерно в два раза: 11 марта полиция получила 68 вызовов на ДТП.

В семи авариях пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Однако тяжелых аварий, к счастью, зарегистрировано не было.

Напомним, 12 марта утром на Южном мосту произошла авария, в которую попал автобус Rīgas Satiksme 49-го маршрута и грузовой автомобиль.

Из-за столкновения был полностью заблокирован въезд на Южный мост со стороны улицы Маскавас в Риге. 

Галерея: Снег в Риге

Читать также

Актуально

НАВЕРХ