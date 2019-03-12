Неожиданно сильный снегопад: число аварий в Рижском регионе выросло вдвое

По сравнению с понедельником, число вызовов увеличилось примерно в два раза: 11 марта полиция получила 68 вызовов на ДТП.

В семи авариях пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Однако тяжелых аварий, к счастью, зарегистрировано не было.

Напомним, 12 марта утром на Южном мосту произошла авария, в которую попал автобус Rīgas Satiksme 49-го маршрута и грузовой автомобиль.

Из-за столкновения был полностью заблокирован въезд на Южный мост со стороны улицы Маскавас в Риге.