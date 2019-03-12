Вт, 12.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme

Парламент Великобритании отклонил соглашение о Brexit

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Тереза Мэй

ФОТО: Reuters/ScanPix

Палата общин британского парламента во вторник, 12 марта, не поддержала соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Документ поддержали 242 депутата, 391 парламентарий был против.

Таким образом, уже в среду, 13 марта, премьер-министр Тереза Мэй вынесет на голосование вопрос о выходе из ЕС без соглашения. В случае, если депутаты отклонят и его, то им придется решать вопрос о попытке договориться с ЕС о переносе Brexit.

Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что жесткий вариант Brexit - выход без соглашения с ЕС - является "единственным безопасным путем к самоуважению".

Планируется, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала парламенту добиться поправок о так называемом временном решении, цель которого - предотвратить восстановление пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Однако Брюссель ее требования отклонил, вызвав тревогу, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения.

Министр финансов Филип Хэммонд в субботу призвал депутатов парламента поддержать достигнутую Мэй договоренность вне зависимости от того, удастся ли добиться поправок о временном решении, и сейчас это можно растолковать как примету, свидетельствующую, что Лондон больше особо не надеется на какие-либо уступки со стороны Брюсселя.

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