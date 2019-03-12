Парламент Великобритании отклонил соглашение о Brexit

GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons has again rejected the Government's #BrexitDeal in the second #MeaningfulVote.



The Commons voted 391 to 242 - a majority of 149.#BrexitVote pic.twitter.com/9tuvwkUwxE — UK House of Commons (@HouseofCommons) 12 марта 2019 г.

Таким образом, уже в среду, 13 марта, премьер-министр Тереза Мэй вынесет на голосование вопрос о выходе из ЕС без соглашения. В случае, если депутаты отклонят и его, то им придется решать вопрос о попытке договориться с ЕС о переносе Brexit.

Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что жесткий вариант Brexit - выход без соглашения с ЕС - является "единственным безопасным путем к самоуважению".

Планируется, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала парламенту добиться поправок о так называемом временном решении, цель которого - предотвратить восстановление пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Однако Брюссель ее требования отклонил, вызвав тревогу, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения.