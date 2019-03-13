Три мяча Роналду вывели "Ювентус" в четвертьфинал

Ювентус - Атлетико Мадрид 3:0

Кажется, мало кто ожидал, что в первом матче туринцы уступят на выезде в сухую и будут вынуждены в ответной встрече отыгрываться со счёта 0:2. Роналду и компания очень хотели в четвертьфинал и они это доказали.

Уже на 5-й минуте Джорджо Кьеллини вывел вперёд «Ювентус», но судья, после подсказки видеопомощников, отменил гол, так как перед этим Роналду выбил мяч из рук вратаря «Атлетико».

На 27-й минуте Роналду первым же касанием в штрафной соперника открыл счёт в матче и вернул интригу в этом противостоянии. Первый тайм прошёл под тотальной доминацией итальянского клуба, который ничего не позволил сделать сопернику.

В самом начале второго тайма Роналду вновь выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и вновь головой поразил ворота испанцев. Счёт стал равным по сумме двух встреч — 2:2.

После этого «Ювентус» даже не думал останавливаться и продолжал давить гостей. Манджукич, Роналду, Кьеллини — все эти футболисты могли забивать ещё, но удача была на стороне «Атлетико». До поры до времени.

На 84-й минуте Корреа решил остановить Бернардески толчком в спину в собственной штрафной — судья без раздумий указал на «точку», к которой подошёл Криштиану. Португалец был точен и оформил хет-трик на глазах своего сына и возлюбленной Джорджины Родригес, которые находились на трибунах.

Манчестер Сити - Шальке 7:0

Борьбы не получилось. Счёт говорит сам за себя. Несмотря на то, что в первом матче немцы уступили с минимальным счётом 2:3, сегодня в Манчестере «Шальке» был полностью «размазан».

Голами в составе «Сити» отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль.