Три мяча Роналду вывели "Ювентус" в четвертьфинал
В среду, 6 марта, состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых Криштиану Роналду в одиночку выбил "Атлетико" из турнира, а "Манчестер Сити" поиздевался над немецким "Шальке".
Ювентус - Атлетико Мадрид 3:0
Кажется, мало кто ожидал, что в первом матче туринцы уступят на выезде в сухую и будут вынуждены в ответной встрече отыгрываться со счёта 0:2. Роналду и компания очень хотели в четвертьфинал и они это доказали.
Уже на 5-й минуте Джорджо Кьеллини вывел вперёд «Ювентус», но судья, после подсказки видеопомощников, отменил гол, так как перед этим Роналду выбил мяч из рук вратаря «Атлетико».
На 27-й минуте Роналду первым же касанием в штрафной соперника открыл счёт в матче и вернул интригу в этом противостоянии. Первый тайм прошёл под тотальной доминацией итальянского клуба, который ничего не позволил сделать сопернику.
В самом начале второго тайма Роналду вновь выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и вновь головой поразил ворота испанцев. Счёт стал равным по сумме двух встреч — 2:2.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOALLLLLLL!— имя фамилия отчество 🤳🏼 (@realitionist) March 12, 2019
RONALDO!#JuveAtleti #UCL #ЮвентусАтлетико #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/z8nXzcTLd2
После этого «Ювентус» даже не думал останавливаться и продолжал давить гостей. Манджукич, Роналду, Кьеллини — все эти футболисты могли забивать ещё, но удача была на стороне «Атлетико». До поры до времени.
На 84-й минуте Корреа решил остановить Бернардески толчком в спину в собственной штрафной — судья без раздумий указал на «точку», к которой подошёл Криштиану. Португалец был точен и оформил хет-трик на глазах своего сына и возлюбленной Джорджины Родригес, которые находились на трибунах.
Манчестер Сити - Шальке 7:0
Борьбы не получилось. Счёт говорит сам за себя. Несмотря на то, что в первом матче немцы уступили с минимальным счётом 2:3, сегодня в Манчестере «Шальке» был полностью «размазан».
Голами в составе «Сити» отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль.
👏 Четвертьфиналисты 👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 12, 2019
🇳🇱 Аякс
🏴 Манчестер Сити
🏴 Манчестер Юнайтед
🇵🇹 Порту
🏴 Тоттенхэм
🇮🇹 Ювентус
Кто из них фаворит #ЛигаЧемпионов? pic.twitter.com/gHKKXSgMX1