Ср, 13.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme
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  • Наряд дня: Ева Грин в платье, от которого дух захватывает. Оптическая иллюзия?

Наряд дня: Ева Грин в платье, от которого дух захватывает. Оптическая иллюзия?
Такого вы не видели!

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ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

На прошедшей на днях в Лос-Анджелесе премьере фильма Тима Бертона "Дамбо" исполнительница одной из главных ролей Ева Грин просто ошеломилу публику, представ на красной дорожке в авангардистском платье от Iris van Herpen.

Известный голландский модельер элементы каждого своего наряда распечатывает на 3D-принтере и затем кропотливо собирает вручную. Эти шедевры создаются месяцами.

38-летняя французская актриса и без того невероятно эффектное дизайнерское платье дополнила босоножками Jimmy Choo и украшениями ювелирного дома Bvlgari.

И еще один "фирменный" штрих Евы - ярко-красная помада, контрастирующая с ее фарфорово-белой кожей. Дух захватывает!

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

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