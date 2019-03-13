Наряд дня: Ева Грин в платье, от которого дух захватывает. Оптическая иллюзия?
На прошедшей на днях в Лос-Анджелесе премьере фильма Тима Бертона "Дамбо" исполнительница одной из главных ролей Ева Грин просто ошеломилу публику, представ на красной дорожке в авангардистском платье от Iris van Herpen.
Известный голландский модельер элементы каждого своего наряда распечатывает на 3D-принтере и затем кропотливо собирает вручную. Эти шедевры создаются месяцами.
38-летняя французская актриса и без того невероятно эффектное дизайнерское платье дополнила босоножками Jimmy Choo и украшениями ювелирного дома Bvlgari.
И еще один "фирменный" штрих Евы - ярко-красная помада, контрастирующая с ее фарфорово-белой кожей. Дух захватывает!