"Она давно сказала, что выпрыгнет в окно": в Саласпилсе женщина покончила с собой

Так, утром 12 марта в Саласпилсе на ул. Сколас на крыше подъезда жители заметили лежащего человека. Им оказалась женщина - обитательница шестого этажа, которая ночью покончила с собой, выпрыгнув с большой высоты.

В подъезде женщина даже подложила коврик, чтобы, отталкиваясь, не поскользнуться.

"Очевидно она уже знала, что, если упадет в снег, то может и выжить, поэтому прыгала на подъезд. Внук там живет, муж - они даже не знали, их только потом разбудили. Тайно, никто не знал, просто сделала это и все. Она уже давно говорила, что выпрыгнет в окно, так как надоело болеть. Никто ее не трогал", - рассказала жительница дома.

Другие соседи о причинах произошедшего говорят более критично - по их мнению, окружающие частично виновны в таком исходе. Пожилая дума давно не была на свежем воздухе и скорее всего ей тяжело было с этим смириться.

"Она была старая, тяжело болела, два инсульта, и вот, ночью вышла, муж сказал, что не слышал. Двери открыла и вышла в подъезд.

Я так понимаю, что муж любитель выпить и особо никакой моральной поддержки у нее не было.

Внук ушел, никого не было, тяжело ей было", - рассказала соседка Анна.