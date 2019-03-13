Под тюрьмой Алькатрас нашли тайные туннели и здания

В заливе Сан-Франциско среди вод и скал находится тюрьма Алькатрас - место, в котором в середине 20 века держали особо опасных преступников. Несмотря на то, что считается, что из этой тюрьмы никому не удавалось сбежать, новое открытие ученых может свидетельствовать об обратном.
Издание San Francisco Chronicle пишет, что каждому заключенному в тюрьме Алькатрас были потенциально доступны секретные туннели, которые могли вывести их на свободу.
В новом исследовании, опубликованном научным журналом Near Surface Geophysics, археологи сообщают о различных структурах и артефактах, которые находятся под двором тюрьмы Алкатрас. В том числе о подземных зданиях, туннелях и складах боеприпасов.
Руководствуясь историческими картами, документами и фотографиями, ученые использовали лазерные технологии и радары, чтобы выяснить местонахождение подземных структур.
Похоже, эти структуры были созданы в середине 19 века, когда остров Алькатрас использовали для военных целей. Те самые особенности, что позднее сделали Алькатрас идеальным место для тюрьмы, были заманчивы и для военных целей. Там строились кирпичные здания, в которых могли разместиться 200 солдат с запасом продуктов питания на месяцы.
Впрочем, крепость свои военные функции выполняла недолго. Гражданская война превратила ее в военную тюрьмы, а в 30-х годах 20 века правительство сделало ее федеральной тюрьмой.
Для экономии денег изначальные здания и туннели не убрали, а оставили нетронутыми, построив новый комплекс здания поверху. Сейчас археологи планируют исследовать подземные структуры подробнее, сохранив историческое наследие.
Тюрьму Алькатрас закрыли в 1963 году, сейчас это популярная цель туристических поездок.