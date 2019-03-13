Под тюрьмой Алькатрас нашли тайные туннели и здания

Издание San Francisco Chronicle пишет, что каждому заключенному в тюрьме Алькатрас были потенциально доступны секретные туннели, которые могли вывести их на свободу.

В новом исследовании, опубликованном научным журналом Near Surface Geophysics, археологи сообщают о различных структурах и артефактах, которые находятся под двором тюрьмы Алкатрас. В том числе о подземных зданиях, туннелях и складах боеприпасов.

Руководствуясь историческими картами, документами и фотографиями, ученые использовали лазерные технологии и радары, чтобы выяснить местонахождение подземных структур.

Похоже, эти структуры были созданы в середине 19 века, когда остров Алькатрас использовали для военных целей. Те самые особенности, что позднее сделали Алькатрас идеальным место для тюрьмы, были заманчивы и для военных целей. Там строились кирпичные здания, в которых могли разместиться 200 солдат с запасом продуктов питания на месяцы.

Впрочем, крепость свои военные функции выполняла недолго. Гражданская война превратила ее в военную тюрьмы, а в 30-х годах 20 века правительство сделало ее федеральной тюрьмой.

Для экономии денег изначальные здания и туннели не убрали, а оставили нетронутыми, построив новый комплекс здания поверху. Сейчас археологи планируют исследовать подземные структуры подробнее, сохранив историческое наследие.