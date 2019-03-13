Ср, 13.03.2019
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Премьер: тень подозрений вокруг Рижской думы и Rīgas satiksme ужасна

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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Тень подозрений вокруг Рижской думы и муниципального ООО Rīgas satiksme ужасна, но мы справимся, заявил в передаче LNT "900 секунд" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце обещал до конца месяца выступить с предложением по разрешению этой ситуации.

"Я думаю, что в данном случае нужно положиться на министра. Он предложит, правительство поддержит, и вперед", - сказал Кариньш.

Пуце направил Рижской думе и ее руководителю Нилу Ушакову несколько запросов в связи с финансовыми делами и процессами в  Rīgas satiksme.

Как мы уже сообщали, к Нилу Ушакову по делу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme никакой статус пока не применен, начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме хотел бы, чтобы это дело как можно скорее было передано прокуратуре для предъявления обвинения.

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