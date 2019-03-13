Премьер: тень подозрений вокруг Рижской думы и Rīgas satiksme ужасна

По его словам, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце обещал до конца месяца выступить с предложением по разрешению этой ситуации.

"Я думаю, что в данном случае нужно положиться на министра. Он предложит, правительство поддержит, и вперед", - сказал Кариньш.

Пуце направил Рижской думе и ее руководителю Нилу Ушакову несколько запросов в связи с финансовыми делами и процессами в Rīgas satiksme.