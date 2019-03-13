Последствия снегопада: почти 150 аварий, 8 пострадавших

В Латвии в минувшие сутки зарегистрировано 146 автоаварий, в авариях пострадали восемь человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано восемь водителей, за превышение скорости оформлено 189 протоколов, всего за нарушения правил дорожного движения - 637 протоколов.
Напомним, к вечеру вторника Госполиция в Рижском регионе получила 145 вызовов на ДТП, впрочем, не все они были зарегистрированы как автоаварии.
По сравнению с понедельником, число вызовов увеличилось примерно в два раза: 11 марта полиция получила 68 таких вызовов.
В семи авариях пострадавшим потребовалась помощь медиков.