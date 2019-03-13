Ср, 13.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme

Последствия снегопада: почти 150 аварий, 8 пострадавших

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В Латвии в минувшие сутки зарегистрировано 146 автоаварий, в авариях пострадали восемь человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано восемь водителей, за превышение скорости оформлено 189 протоколов, всего за нарушения правил дорожного движения - 637 протоколов.

Напомним, к вечеру вторника Госполиция в Рижском регионе получила 145 вызовов на ДТП, впрочем, не все они были зарегистрированы как автоаварии.

По сравнению с понедельником, число вызовов увеличилось примерно в два раза: 11 марта полиция получила 68 таких вызовов.

В семи авариях пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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