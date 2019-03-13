Ср, 13.03.2019
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Зарплаты "в конвертах" для охранников: СГД просит начать уголовное преследование

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в марте направила прокуратуре для начала уголовного преследования уголовное дело в отношении двух лиц о выплате зарплат "в конвертах" и причинении госбюджету ущерба в размере 117 тыс. евро, сообщили агентству ЛETA в отделе общественных отношений СГД.

Как установило досудебное расследование, охранное предприятие в период с апреля 2016 года до июля 2017 года не учитывало в регистрах бухгалтерского учета зарплаты и выплачивало их зарегистрированным и незарегистрированным на предприятии работникам неофициально наличными.

Предприятие с января 2016 года до июля 2017 года предоставляло налоговой администрации содержащие недостоверную информацию документы о зарплатах.

Таким образом, в результате неуплаты подоходного налога с населения и обязательных взносов соцстрахования госбюджету причинен ущерб в размере более 117 тыс. евро.

Одно из лиц, уголовное преследование которых просит начать СГД, - бывшее должностное лицо Госполиции.

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