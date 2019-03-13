Зарплаты "в конвертах" для охранников: СГД просит начать уголовное преследование

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в марте направила прокуратуре для начала уголовного преследования уголовное дело в отношении двух лиц о выплате зарплат "в конвертах" и причинении госбюджету ущерба в размере 117 тыс. евро, сообщили агентству ЛETA в отделе общественных отношений СГД.
Как установило досудебное расследование, охранное предприятие в период с апреля 2016 года до июля 2017 года не учитывало в регистрах бухгалтерского учета зарплаты и выплачивало их зарегистрированным и незарегистрированным на предприятии работникам неофициально наличными.
Предприятие с января 2016 года до июля 2017 года предоставляло налоговой администрации содержащие недостоверную информацию документы о зарплатах.
Таким образом, в результате неуплаты подоходного налога с населения и обязательных взносов соцстрахования госбюджету причинен ущерб в размере более 117 тыс. евро.
Одно из лиц, уголовное преследование которых просит начать СГД, - бывшее должностное лицо Госполиции.