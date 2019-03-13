Зарплаты "в конвертах" для охранников: СГД просит начать уголовное преследование

Как установило досудебное расследование, охранное предприятие в период с апреля 2016 года до июля 2017 года не учитывало в регистрах бухгалтерского учета зарплаты и выплачивало их зарегистрированным и незарегистрированным на предприятии работникам неофициально наличными.