Малкин набрал 1000 очков в НХЛ, Овечкин - 1200. Оба в одном матче

Первым праздновать начал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который под конец второго периода поучаствовал в результативной комбинации с участием Кессела и Кросби. Это принесло Малкину 999-е очко в НХЛ. В третьем периоде российский хоккеист достиг круглой цифры, отдав шайбу Шульцу, тот бросил, а Кессел добил. Так у Малкина стало 1000 очков за карьеру.

Малкин стал пятым представителем России, которому удалось подобное достижение. На это ему потребовалось 848 матчей. Кроме Малкина и Овечкина, эта отметка покорилась Сергею Федорову (1179 очка), Александру Могильному (1032) и Алексею Ковалеву (1029). Правда, Малкину удалось добиться этого результата быстрее своих соотечественников.

Congratulations to Evgeni Malkin on becoming the 88th player in NHL history to reach 1,000 points. What an incredible career accomplishment. #Ma1Kin pic.twitter.com/5ntZ6CQC56 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 13, 2019

Вслед за Малкиным праздновать принялся и Овечкин - в третьем периоде после его броска шайбу в ворота добил Джон Карлсон. Нападающий "Вашингтона" набрал 1200 очков в 1072 матчах. Овечкин является третьим из ныне действующих игроков, которым покорился этот рубеж: Джо Торнтон (1469 очков), Сидни Кросби (1206).

После игры Малкин дал интервью официальному сайту НХЛ, в котором сказал, что видит в этом что-то символическое.

"Это судьба! Овечкин свое 1000-е очко, по-моему, тоже против нас набрал, а теперь вот и я против них. Как-то переплетаются судьбы между нашими клубами. И между мной и Овечкиным. Тем интереснее".