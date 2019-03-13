Ср, 13.03.2019
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Малкин набрал 1000 очков в НХЛ, Овечкин - 1200. Оба в одном матче

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Евгений Малкин

ФОТО: AP/Scanpix

Две звезды российского хоккея Евгений Малкин и Александр Овечкин отпраздновали юбилейные цифры результативности, при чём сделали это в матче против друг друга.

Первым праздновать начал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который под конец второго периода поучаствовал в результативной комбинации с участием Кессела и Кросби. Это принесло Малкину 999-е очко в НХЛ. В третьем периоде российский хоккеист достиг круглой цифры, отдав шайбу Шульцу, тот бросил, а Кессел добил. Так у Малкина стало 1000 очков за карьеру.

Малкин стал пятым представителем России, которому удалось подобное достижение. На это ему потребовалось 848 матчей. Кроме Малкина и Овечкина, эта отметка покорилась Сергею Федорову (1179 очка), Александру Могильному (1032) и Алексею Ковалеву (1029). Правда, Малкину удалось добиться этого результата быстрее своих соотечественников.

Вслед за Малкиным праздновать принялся и Овечкин - в третьем периоде после его броска шайбу в ворота добил Джон Карлсон. Нападающий "Вашингтона" набрал 1200 очков в 1072 матчах. Овечкин является третьим из ныне действующих игроков, которым покорился этот рубеж: Джо Торнтон (1469 очков), Сидни Кросби (1206).

После игры Малкин дал интервью официальному сайту НХЛ, в котором сказал, что видит в этом что-то символическое.

"Это судьба! Овечкин свое 1000-е очко, по-моему, тоже против нас набрал, а теперь вот и я против них. Как-то переплетаются судьбы между нашими клубами. И между мной и Овечкиным. Тем интереснее".

Матч завершился победой "Питтсбурга" со счётом 5:3.

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