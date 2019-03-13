За взятки арестована звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"

Среди обвиняемых - актриса Фелисити Хаффман, известная по роли в сериале "Desperate Housewives" ("Отчаянные домохозяйки"), и звезда сериала "Full House" ("Полный дом") Лори Локлин. Обвиняются и несколько тренеров колледжей.

Учебные учреждения и студентов прокуратура не обвинила. Структуры власти считают, что во многих случаях подростки не знали о схемах родителей, чтобы добиться их принятия в колледжи.

Актриса Фелисити Хаффман ФОТО: AFP/SCANPIX

Главным организатором схемы стал основатель предприятия "Edge College & Career Network" Уильям "Рик" Сингер. Он предлагал услуги по устройству детей в учебные заведения.

Прокуратура утверждает, что родители платили Сингеру большие суммы денег, чтобы подкупить тренеров колледжей и сотрудников администрации, которые

фабриковали документы о принятии детей, чтобы они выглядели многообещающими атлетами, увеличивая таким образом их шансы на принятие в учебное заведение. Предприятие Сингера также помогало мошенничать на вступительных экзаменах.

Некоторые из родителей за эти услуги заплатили до 6,5 миллионов долларов (5,7 миллионов евро).

Сингер свою вину уже признал и пообещал сотрудничать с прокуратурой.

Обвинения выдвинуты минимум девяти тренерам колледжей и 33 родителям. Несколько десятков обвиняемых, в том числе и Хаффман, во вторник были задержаны.

Хаффман освободили под залог в размере 250 тысяч долларов. Его мужу, актеру Уильяму Мейси, обвинения выдвинуты не были, хоть агент ФБР и утверждал, что Мейси находился в одном помещении с женой, когда она впервые узнала об этой мошеннической схеме.

Локлин еще не задержана, однако ее муж, дизайнер моды Мосимо Джианулли, был задержан, после чего отпущен под залог в размере миллиона долларов.

Нескольким людям, в том числе Хаффман, выдвинуты обвинения в заговоре с целью совершить мошенничество, за что может грозить до 20 лет тюрьмы.