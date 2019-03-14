Бросила семью и исчезла? Рассказ о женщине, которая пропала 54 года назад

Ровно 54 года назад 36-летняя Мэри Аркьюри собрала свои вещи и ушла из дома, оставив любящую семью и верных друзей. Именно так утверждал ее муж, который несколько месяцев спустя покончил с собой. Через 50 лет тело женщины было найдено похороненным на заднем дворе.
В 60-х годах прошлого столетия в Питсбурге (штат Пенсильвания), жила одна простая семья - Мэри и Альберт Аркьюри и двое их детей. Знакомые описывали их, как примерную и благополучную семью. Ничто не предвещало беды до осени 1964 года.
В один день, глава семейства Альберт собрал всех домочадцев на общий совет, и сообщил, что Мэри собрала вещи, и ушла к другому мужчине.
Родные и друзья больше не получали от нее никаких вестей, сообщает "CBS News".
Ужасное открытие
В прошлом году, 28 февраля, во время реконструкции дома в районе Гарфилд был найден скелет женщины. Владелец дома приобрел его всего несколько месяцев до страшной находки и собирался сдавать в аренду. Для этого было необходимо полностью переложить деревянный настил на заднем дворе.
Строителей и владельца дома ждало шокирующее открытие - под старыми досками были обнаружены человеческие останки.
Страшная находка нарушила спокойную жизнь района - жители стали вспоминать все ужасные события, происходившие здесь когда-либо.
За два года до этой находки всего в квартале от дома были найдены тела двух убитых женщин — сестер Сары и Сьюзан Вульф. Одна из них (Сара) работала помощницей учителя, другая - психиатром. Полиция обнаружила их тела в подвале их собственного дома. Причина смерти - выстрел в голову, а в качестве главного подозреваемого был задержан сосед убитых.
Полиция начала расследование. Несмотря на пересуды местных жителей, версия о связи нового дела с убийством сестер Вульф никогда серьезно не рассматривалась следствием. Однако в городе происходили и другие загадочные исчезновения девушек, поэтому полицейские решили проверить, вдруг найденные человеческие останки помогут раскрыть одно из дел о пропавших без вести.
Проклятый жилой комплекс
Детективы предположили, что найденный скелет может принадлежать 30-летней женщине по имени Марселла Крулче, пропавшей без вести 19 ноября 1959 года. В последний раз ее видели в ресторане не далеко от дома - в апартаментах Martinique.
Вначале следователи допустили, что женщина решила кардинально изменить жизнь и покинула город. Однако позже выяснилось, что она страдала тяжелой формой сахарного диабета и ежедневно нуждалась в инъекциях, а при обыске ее квартиры полицейские нашли запас инсулина и шприцев нетронутыми. Так как новых зацепок не было, дело вскоре было передано в архив.
Спустя три года пропала еще одна девушка.
Ее звали Мэри Энн, и она жила в том же самом многоквартирном комплексе, что и Марселла Крулче. Дело об ее исчезновении, также осталось нераскрытым. Следствие не обнаружило никаких улик, способных связать пропажу обеих девушек.
Старая подруга
Тереза Рокко - помощница начальника полиции Питтсбурга в отставке, в прошлом заведовала отделом поиска пропавших без вести и хранила архив нераскрытых дел у себя в подвале. К счастью, она сохранила данные по делу о пропавшей Марселле Крулче. Рокко передала полицейским стоматологическую карту Марселлы, которая помогла констатировать, что найденные останки принадлежат другой женщине.
В дальнейшем Рокко проявила желание принимать участие в расследовании и выяснила, что когда-то давно дом, во дворе которого нашли кости, принадлежал семье ее друзей — семье Аркьюри. Когда-то Тереза и Мэри были хорошими подругами, и Рокко даже была крестной матерью дочери пропавшей. Она призналась, что в ее голове сразу же промелькнула мысль, что это ее подруга Мэри.
Будучи опытным детективом, она решила оставить догадку при себе, так как искренне надеялась, что интуиция ее подводит.
Внучатый племянник Мэри Чарльз Сберна вырос в Питтсбурге по соседству с Мэри и Альбертом. Он был частым гостем в доме бабушкиной сестры, которая часто угощала его сладостями. Узнав о найденном скелете во дворе дома, где он вырос, мужчина вспомнил тот день, когда 54 года назад Альберт сообщил родным, что Мэри решила уйти от него. Уже тогда его мучили сомнения, что его двоюродная бабушка могла уйти по своей воле, ведь она так любила своих детей.
Узнав о находке, Чарльз сразу понял, что останки принадлежат его родственнице. Он также вспомнил, что в то время Альберт построил террасу на заднем дворе.
Тереза Рокко вспоминает день, когда Альберт заявил об уходе жены - все были очень удивлены побегу Мэри, но Альберт уверял, что давно знал об ее изменах. Она вспоминает Альберта, как хорошего человека, любящего свою жену.
К сожалению - конец рассказа
Побег Мэри Аркьюри из дома остался без внимания полиции — никто и не думал писать заявление о пропаже сбежавшей от мужа женщины. Близкие и друзья спрашивали Альберта, не оставляла ли бывшая жена новый номер телефона или адрес. Но он на их вопросы не отвечал.
Спустя восемь месяцев знакомых семьи Аркьюри потрясла еще одна новость — Альберт погиб в автокатастрофе.
Его автомобиль на большой скорости протаранил кирпичную стену магазина. Следователи выяснили, что авария не была случайной — машина была в хорошем техническом состоянии, а Альберт не был пьян. Ситуация была больше похожа на самоубийство.
Спустя 54 года после исчезновения Мэри, в ее бывшем доме нашли человеческие кости. Тереза Рокко помогла детективам связаться со своей крестницей Донной — дочерью Мэри и Альберта. Найденные кости и образец ДНК Донны отправили в Университет Северного Техаса для анализа.
Спустя год после страшной находки, результаты экспертизы подтвердили версию следствия — найденные останки принадлежат Мэри Аркьюри.
Рокко предположила, что тогда, 54 года назад, между супругами могла зародиться ссора. Мэри была крошечной хрупкой девушкой. Тереза не верит, что следствие когда-нибудь сможет установить, как именно погибла ее подруга.
Из-за того, что тело пролежало на заднем дворе дома 54 года, невозможно установить, было ли это убийство или несчастный случай.