Бросила семью и исчезла? Рассказ о женщине, которая пропала 54 года назад

В 60-х годах прошлого столетия в Питсбурге (штат Пенсильвания), жила одна простая семья - Мэри и Альберт Аркьюри и двое их детей. Знакомые описывали их, как примерную и благополучную семью. Ничто не предвещало беды до осени 1964 года.

В один день, глава семейства Альберт собрал всех домочадцев на общий совет, и сообщил, что Мэри собрала вещи, и ушла к другому мужчине.

Родные и друзья больше не получали от нее никаких вестей, сообщает "CBS News".

Ужасное открытие

В прошлом году, 28 февраля, во время реконструкции дома в районе Гарфилд был найден скелет женщины. Владелец дома приобрел его всего несколько месяцев до страшной находки и собирался сдавать в аренду. Для этого было необходимо полностью переложить деревянный настил на заднем дворе.

Строителей и владельца дома ждало шокирующее открытие - под старыми досками были обнаружены человеческие останки.

Страшная находка нарушила спокойную жизнь района - жители стали вспоминать все ужасные события, происходившие здесь когда-либо.

За два года до этой находки всего в квартале от дома были найдены тела двух убитых женщин — сестер Сары и Сьюзан Вульф. Одна из них (Сара) работала помощницей учителя, другая - психиатром. Полиция обнаружила их тела в подвале их собственного дома. Причина смерти - выстрел в голову, а в качестве главного подозреваемого был задержан сосед убитых.

Полиция начала расследование. Несмотря на пересуды местных жителей, версия о связи нового дела с убийством сестер Вульф никогда серьезно не рассматривалась следствием. Однако в городе происходили и другие загадочные исчезновения девушек, поэтому полицейские решили проверить, вдруг найденные человеческие останки помогут раскрыть одно из дел о пропавших без вести.

Проклятый жилой комплекс

Детективы предположили, что найденный скелет может принадлежать 30-летней женщине по имени Марселла Крулче, пропавшей без вести 19 ноября 1959 года. В последний раз ее видели в ресторане не далеко от дома - в апартаментах Martinique.

Вначале следователи допустили, что женщина решила кардинально изменить жизнь и покинула город. Однако позже выяснилось, что она страдала тяжелой формой сахарного диабета и ежедневно нуждалась в инъекциях, а при обыске ее квартиры полицейские нашли запас инсулина и шприцев нетронутыми. Так как новых зацепок не было, дело вскоре было передано в архив.

Спустя три года пропала еще одна девушка.

Ее звали Мэри Энн, и она жила в том же самом многоквартирном комплексе, что и Марселла Крулче. Дело об ее исчезновении, также осталось нераскрытым. Следствие не обнаружило никаких улик, способных связать пропажу обеих девушек.

Старая подруга